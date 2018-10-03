TOBB Akaryakıt Sektör Çalıştayı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de akaryakıt sektörünün son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de kaçak akaryakıt oranının sıfır olduğunu iddia ediyorum. Bazı yerlerde ucuz akaryakıt satan istasyonlar olabilir, bunlar kaçak akaryakıt değil, satsınlar." dedi.

Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafından düzenlenen Akaryakıt Sektör Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

EPDK'nin, özel sektörün problem olarak gördüğü konuların tamamına vakıf olduğunu dile getiren Yılmaz, kurum olarak uygulamaya konulan düzenlemelere yönelik daima sektörden görüş aldıklarını söyledi.

Yılmaz, akaryakıt sektöründe kazançların iyi olması durumunda sorun yaşanmadığını ancak karlılığın azaldığı durumlarda kazancı paylaşamama probleminin ortaya çıktığını ifade ederek, "Bu problemi şirketlerin kendi arasında dağıtım ve bayi sektörünün kendi arasında çözmeleri lazım." diye konuştu.

Türkiye'de akaryakıt sektörünün son yıllarda önemli gelişme gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Bugün Türkiye'de kaçak akaryakıt oranının sıfır olduğunu iddia ediyorum. Bazı yerlerde ucuz akaryakıt satan istasyonlar olabilir, bunlar kaçak akaryakıt değil, satsınlar. Bu sürecin sürdürülebilir olmadığı düşünüldüğünde, çok uzun vadede bu sektörde kalıcı olamayacaklarını söyleyebiliriz. Zaten kalmamaları da gerekiyor. Bu sektörde belli bir hacmin altında satış gerçekleştiren şirketlerin bu faaliyeti yapmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.