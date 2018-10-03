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TOBB Akaryakıt Sektör Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: - "Bugün Türkiye'de kaçak akaryakıt oranının sıfır olduğunu iddia ediyorum. Bazı yerlerde ucuz akaryakıt satan istasyonlar olabilir, bunlar kaçak akaryakıt değil, satsınlar" - "Bu sürecin sürdürülebilir olmadığı düşünüldüğünde, çok uzun vadede bu sektörde kalıcı olamayacaklarını söyleyebiliriz" - Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem: - "Sektör olarak 100 milyar liranın üzerinde vergi topluyoruz. Akaryakıt sektörünün güçlü olması özellikle ekonomide yaşanan dalgalı dönemlerde çok daha önemli"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de akaryakıt sektörünün son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini belirterek, "Bugün Türkiye'de kaçak akaryakıt oranının sıfır olduğunu iddia ediyorum. Bazı yerlerde ucuz akaryakıt satan istasyonlar olabilir, bunlar kaçak akaryakıt değil, satsınlar." dedi.

Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi tarafından düzenlenen Akaryakıt Sektör Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

EPDK'nin, özel sektörün problem olarak gördüğü konuların tamamına vakıf olduğunu dile getiren Yılmaz, kurum olarak uygulamaya konulan düzenlemelere yönelik daima sektörden görüş aldıklarını söyledi.

Yılmaz, akaryakıt sektöründe kazançların iyi olması durumunda sorun yaşanmadığını ancak karlılığın azaldığı durumlarda kazancı paylaşamama probleminin ortaya çıktığını ifade ederek, "Bu problemi şirketlerin kendi arasında dağıtım ve bayi sektörünün kendi arasında çözmeleri lazım." diye konuştu.

Türkiye'de akaryakıt sektörünün son yıllarda önemli gelişme gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Bugün Türkiye'de kaçak akaryakıt oranının sıfır olduğunu iddia ediyorum. Bazı yerlerde ucuz akaryakıt satan istasyonlar olabilir, bunlar kaçak akaryakıt değil, satsınlar. Bu sürecin sürdürülebilir olmadığı düşünüldüğünde, çok uzun vadede bu sektörde kalıcı olamayacaklarını söyleyebiliriz. Zaten kalmamaları da gerekiyor. Bu sektörde belli bir hacmin altında satış gerçekleştiren şirketlerin bu faaliyeti yapmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Günlük 4 milyon araca hizmete veriyoruz

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem de akaryakıt sektörünün bugün 200 binin üzerinde istihdamla günde 4 milyon araca hizmet verdiğini belirtti.

Akaryakıt istasyonları olarak 24 saat açık güvenilir hizmet sunduklarını ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Sektör olarak 100 milyar liranın üzerinde vergi topluyoruz. Akaryakıt sektörünün güçlü olması özellikle ekonomide yaşanan dalgalı dönemlerde çok daha önemli. Verimliliği, yatırımı ve istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. Bu meclis, basiretli prensipli tecrübeli kamu görevlileri ve iş adamlarından oluşuyor. Uzun ve hararetli tartışmalarımız olsa da konu memleket ekonomisi olduğunda, tek sesle güçlü durmayı biliyoruz. Bugünkü toplantıda daha iyi hizmet verebilmek için nasıl çalışmalar yapabiliriz bunları görüşeceğiz. Yapıcı, olumlu, birbirini tekrarlamayan ve ticari faydalara fazla girmeden ülke faydasına kararlar almaya çalışacağız."

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