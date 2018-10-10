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TOBB, Avrupa Şirketler Meclisi toplantısına katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Eurochambres tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Avrupa Şirketler Meclisi toplantısı, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonunda gerçekleştirildi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileri, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen Avrupa Şirketler Meclisi toplantısına katıldı.

Avrupa Ticaret Odaları (Eurochambres) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Avrupa Şirketler Meclisi toplantısı, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonunda gerçekleştirildi.

Açılışını AP Başkanı Antonio Tajani'nin yaptığı Avrupa Şirketler Meclisi toplantısında Türkiye, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu başkanlığında 6 kişilik heyetle temsil edildi.

Heyet üyeleri arasında, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, TOBB AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TOBB Avrupa Kadın Girişimciler Kurulunu temsilen Mülkiye Aytar yer aldı.

Katılımcılar, vize serbestisi, ulaştırma kotaları, Gümrük Birliği ve Türkiye'nin AB katılım süreci konusunda sorular yöneltip görüşlerini bildirdi.

Eurochambres tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Şirketler Meclisi toplantısında işletmeler bütün AB kurumlarına seslerini duyuruyor.

45 ülkenin ulusal odalar birliklerinin üye olduğu Eurochambres Avrupa'daki 20 milyon civarında işletmeyi temsil ediyor.

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