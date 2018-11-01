FİNANS

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 21:31 | Son Güncelleme

HİSARCIKLIOĞLU: DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN, BORCUNA KARGA Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 1985'te çıktığını ve o günden bu yana özel sektör olarak, devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devlet alacağına şahin, borcuna karga.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)

HİSARCIKLIOĞLU: DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN, BORCUNA KARGA
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 1985'te çıktığını ve o günden bu yana özel sektör olarak, devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa, bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985'ten bu tarafa KDV alacağımızı ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 2018 yılı Geleneksel Ödül Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haziran ayından itibaren hükümet ve bakanlara sorunların anlatıldığını belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 15 milyon istihdam eden 1.5 milyon TOBB üyesi nezdinde asgari ücret desteğinin devam etmesi, SGK primlerinin sıkıntılı olan devrede belli süre ertelenmesi ve işletme sermayesi olarak kullanılması taleplerinin hükümete iletildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntıda olan üyelerimizin işçi maaşlarının işsizlik sigortasından ödenerek, kısa çalışma ödeneğinin aktifleşmesi ki, bununla ilgili kanunumuz yürürlükte ve devreye girmesini istedik" diye konuştu.
KREDİLERE YAPILANDIRMA
Sıkıntılı dönemde bir yıl işçisini çıkarmayıp, istihdamı devam ettirene teşvik verilmesini istediklerini belirten Hisacıklıoğlu, finansman sıkıntılarında, özellikle bankalara borçlu olan üyelerin kredilerinin yeniden yapılandırılmasının 100 milyon TL'nin üzerindeki üyelere çıktığını anlattı. Bu yapılandırmayı KOBİ'ler için talep ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 25 milyon TL üzeri ciro yapanlara kredilerinin yeniden yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı.
Oda ve borsaların imkanlarıyla yeniden 'Nefes Kredisi' başlatıldığını da kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki komisyon ve işlem ücretlerinin afaki artması nedeniyle belirli oranda eskiye dönüşün talep edildiğini söyledi.
'160 MİLYAR TL ALACAĞIMIZI ÖDEYİN'
Bir önemli talep olarak da 1985 tarihinde KDV Kanunu'nun çıktığını, o günden bu yana özel sektör olarak, devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985'ten bu tarafa KDV alacağımızı bize ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL. Diyoruz ki, bu KDV alacağımızı ödeyin bize. Bizim alacağımız, kamuya borcumuzu, onu hiç olmazsa oraya sayın. Şu devrede 160 milyar TL'nin eğer piyasalara bir girdiğini düşünün, ekonominin ne kadar canlanacağını tahmin edin. En azından o da olmazsa bankalara teminat olarak verebilme şansını bize tanısın diye talep ediyoruz. İnşallah bununla ilgili kısmı da çalışıyoruz" dedi.
HÜKÜMETTEN TALEPLER
Hisarcıklıoğlu, kamuya iş yapan, kamudan alacakları ve kamuya taahhüdü olan üyelerin mevcut artan fiyatlardan dolayı ya fiyat farkı kararnamesi veya tasfiye kararnamesi çıkartılarak zarar etmemesi için taleplerde bulunulduğunu da kaydetti. Hisarcıklıoğlu, sanayide enerjideki yüksek girdi fiyatlarından dolayı rekabet şansında sıkıntı yaşandığını ve KOBİ desteklerinin günün koşullarına göre özellikle KOSGEB üzerinden verilen desteklerin mevcut şartlara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.
KDV VE ÖTV İNDİRİMİNE TEŞEKKÜR
Tarım ve hayvancılık için düşük faizli kredi talebinde de bulunulduğunu vurgulayan Hisacıklıoğlu, "Ticaret, istihdam ve ihracatta yüksek pay sahibi sektörlere destek verilmesini talep ettik. Bakanımız dün açıkladı ve vergiler indirildi. Özellikle konut, beyaz eşya, mobilya ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi ki bu talepler nedeniyle oda ve borsa başkanlarımıza ve bu işe çözümleyen başta sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye bakanımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmazTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz
Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Yeni sigara paketleri böyle olacak

Yeni sigara paketleri böyle olacak

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

Berat Albayrak: Türkiye 17 basamak yükseldi

Berat Albayrak: Türkiye 17 basamak yükseldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

Antalya ekonomisinin en'lerine ödül

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.