TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz (2)

HİSARCIKLIOĞLU: DEVLET ALACAĞINA ŞAHİN, BORCUNA KARGA

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 1985'te çıktığını ve o günden bu yana özel sektör olarak, devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa, bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985'ten bu tarafa KDV alacağımızı ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 2018 yılı Geleneksel Ödül Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Haziran ayından itibaren hükümet ve bakanlara sorunların anlatıldığını belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 15 milyon istihdam eden 1.5 milyon TOBB üyesi nezdinde asgari ücret desteğinin devam etmesi, SGK primlerinin sıkıntılı olan devrede belli süre ertelenmesi ve işletme sermayesi olarak kullanılması taleplerinin hükümete iletildiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntıda olan üyelerimizin işçi maaşlarının işsizlik sigortasından ödenerek, kısa çalışma ödeneğinin aktifleşmesi ki, bununla ilgili kanunumuz yürürlükte ve devreye girmesini istedik" diye konuştu.

KREDİLERE YAPILANDIRMA

Sıkıntılı dönemde bir yıl işçisini çıkarmayıp, istihdamı devam ettirene teşvik verilmesini istediklerini belirten Hisacıklıoğlu, finansman sıkıntılarında, özellikle bankalara borçlu olan üyelerin kredilerinin yeniden yapılandırılmasının 100 milyon TL'nin üzerindeki üyelere çıktığını anlattı. Bu yapılandırmayı KOBİ'ler için talep ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 25 milyon TL üzeri ciro yapanlara kredilerinin yeniden yapılandırma imkanı sağlandığını açıkladı.

Oda ve borsaların imkanlarıyla yeniden 'Nefes Kredisi' başlatıldığını da kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki komisyon ve işlem ücretlerinin afaki artması nedeniyle belirli oranda eskiye dönüşün talep edildiğini söyledi.

'160 MİLYAR TL ALACAĞIMIZI ÖDEYİN'

Bir önemli talep olarak da 1985 tarihinde KDV Kanunu'nun çıktığını, o günden bu yana özel sektör olarak, devletten birikmiş KDV alacakları olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Devlet alacağına şahin, borcuna karga. Bizim devlete bir kuruş borcumuz olsa bir saat geciktirsek hem ceza hem faiz ödüyoruz. Devlet 1985'ten bu tarafa KDV alacağımızı bize ödemiyor. Rakam ne, 160 milyar TL. Diyoruz ki, bu KDV alacağımızı ödeyin bize. Bizim alacağımız, kamuya borcumuzu, onu hiç olmazsa oraya sayın. Şu devrede 160 milyar TL'nin eğer piyasalara bir girdiğini düşünün, ekonominin ne kadar canlanacağını tahmin edin. En azından o da olmazsa bankalara teminat olarak verebilme şansını bize tanısın diye talep ediyoruz. İnşallah bununla ilgili kısmı da çalışıyoruz" dedi.

HÜKÜMETTEN TALEPLER

Hisarcıklıoğlu, kamuya iş yapan, kamudan alacakları ve kamuya taahhüdü olan üyelerin mevcut artan fiyatlardan dolayı ya fiyat farkı kararnamesi veya tasfiye kararnamesi çıkartılarak zarar etmemesi için taleplerde bulunulduğunu da kaydetti. Hisarcıklıoğlu, sanayide enerjideki yüksek girdi fiyatlarından dolayı rekabet şansında sıkıntı yaşandığını ve KOBİ desteklerinin günün koşullarına göre özellikle KOSGEB üzerinden verilen desteklerin mevcut şartlara göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.

KDV VE ÖTV İNDİRİMİNE TEŞEKKÜR

Tarım ve hayvancılık için düşük faizli kredi talebinde de bulunulduğunu vurgulayan Hisacıklıoğlu, "Ticaret, istihdam ve ihracatta yüksek pay sahibi sektörlere destek verilmesini talep ettik. Bakanımız dün açıkladı ve vergiler indirildi. Özellikle konut, beyaz eşya, mobilya ve araç satışlarında KDV ve ÖTV indirimleri geldi ki bu talepler nedeniyle oda ve borsa başkanlarımıza ve bu işe çözümleyen başta sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye bakanımız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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