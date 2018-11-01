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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği durumla ilgili asla karamsar olmadığını belirterek, "Bu teker bu tümsekte kalmaz.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği durumla ilgili asla karamsar olmadığını belirterek, "Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalım, safları sıklaştıralım" dedi.
Antalya'nın Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından yaptırılan hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı. Törene AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, diğer oda ve borsa başkanlarıyla siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.
'BU DÖNEM, ELDEKİNİ MUHAFAZA ETME DÖNEMİ'
Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu günlerde herkesin merak ettiği, konuştuğu asıl konunun piyasaların durumu olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Bir süredir ekonomide bir çalkantı yaşanıyor. Türk iş dünyası olarak zor günlerden geçiyoruz. TOBB olarak oda ve borsalarımız vasıtasıyla, piyasanın ve sizlerin nabzını ilk elden tutuyor, sıkıntıları tek tek topluyoruz. Sonra tüm bunları, hükümetimize iletiyor ve acilen önlem alınmasını talep ediyoruz. 2 gün önce yine Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlarımızla bir araya geldik. Her 2 bakanımıza da gündemde olan hal yasası ile ilgili özel sektörün görüşlerinin mutlaka alınması gerektiğini ilettik. Yaptığımız tüm toplantılarda ayrıntılı şekilde sizlerden gelen tüm talep ve çözüm önerilerini bakanlarımıza ilettik. Her bir bakanımıza şunu özellikle vurguladık. Bu dönem, eldekini muhafaza etme dönemi. Üretici, tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimini durduran her bir fabrika, 81 milyonun servetinin kaybıdır" diye konuştu.
'YETER Kİ BİRBİRİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYELİM'
Bu dönemde devletten tek istediklerinin kendilerini yalnız bırakmamak olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Dün ekonomimiz açısından 2 önemli gelişme oldu. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörler için vergi indirimi yapılacağı açıklandı. İşte el ele verince, kamu- özel sektör birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim olunca başaramayacağımız şey yok. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim" dedi.
'BU TEKER BU TÜMSEKTE KALMAZ'
İçinden geçilen süreçle ilgili asla karamsar olmadığını, son 25 senede iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşandığını, hepsinin de üstesinden gelindiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Bu teker bu tümsekte kalmaz. Yeter ki enseyi karartmayalım, safları sıklaştıralım. İnşallah ülkemizi Türk özel sektörü olarak, hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini istiyoruz" diye konuştu.
KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da, KUTSO’nun gücünü bölgenin tüm dinamiklerini oluşturan 5 bin üyesinden aldığını ve açılışı yapılan görkemli binanın da bu gücü simgelediğini söyledi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

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