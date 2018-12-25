FİNANS

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 13:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da, Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da, Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, ''Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Yolumuza devam edeceğiz'' dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) TOBB ile TBB tarafından düzenlenen, 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde bir basın açıklaması yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu borsa ve odalardaki iş insanlarını bir araya getirerek, sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatarak, ''Bir ilki gerçekleştiriyoruz. TBB yönetim kurulunun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarına başladık. Burada Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'dan oda ve borsalardaki iş insanları var. Türkiye'nin en büyük ilk 10 bankasının genel müdür ve genel müdür yardımcıları, bölge ve şubeleri de aramızda. Birazdan iş dünyası olarak, sorun ve sıkıntılarımızı doğrudan, bankaların üst yönetimlerine ileteceğiz. Önerilerimizi paylaşacağız. Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmesi, bizler açısından çok önemli" dedi.
''ÇALKANTILI DÖNEMLER YAŞADIK AMA HEPSİNİ AŞTIK'
Türkiye'deki sıkıntılı sürecin üstesinden geleceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
''Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve finans sektörünün özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanlarının açık tutulması, ekonomi açısından hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma, henüz istediğimiz noktaya gelmedi. Bu konuda oda ve borsalardan gelen, bizim de TOBB yönetimi olarak, hükümete ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylelikle ekonomideki ilk pozitif adımı atmış oldu. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Ödeme sıkıntısına düşen SGK mükelleflerinin 60 aya kadar borçlarının vadelendirilmesi imkanı çıktı. TOBB olarak, uzun süredir takip ettiğimiz, daha önce Sayın Hüseyin Aydın ile beraber çalıştığımız alacak sigortası konusu, devrim niteliğinde. Dün itibariyle açıklandı. Küçük işletmeler açısından alacak sigortası, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu, bizim için devrim niteliğinde bir adım oldu. Tüm önlemler, piyasalara moral vermekte, ticareti desteklemektedir. Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira ülkemizin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı, çalkantılı dönemi yaşadık ama hepsini aştık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bunu aşacağız. Yolumuza devam edeceğiz."
TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Bursa'nın sanayi ve ticaret için olduğu kadar finans sektörü için de önemli bir kent olduğunu ifade ederek, "Geldik, konuşacağız, tartışacağız. 'Neler eksik, neler fazla, neleri daha iyi yapabiliriz' diye mütalaa edeceğiz. Özeleştiriye açığız. Karşılıklı iyi niyetle ülkenin istihdamına, büyümesine tekrar birlikte katkı vermek için buradayız" dedi.
Daha sonra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın da katıldığı "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na geçildi.

FOTOĞRAFLI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştıkTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştıkTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
İstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdiİstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdi
Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 liraYılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdi

İstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdi

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

Osman Ayık: 2019'da yurt dışı fiyatlarında yüzde 10-15 iyileşme mümkün

Osman Ayık: 2019'da yurt dışı fiyatlarında yüzde 10-15 iyileşme mümkün

TİAD/Aydoğdu: Makine desteğinde yerli-ithal ayrımı yapılmamalı

TİAD/Aydoğdu: Makine desteğinde yerli-ithal ayrımı yapılmamalı

Vivier & Co/Marić: Uzun vadeli yatırıma yönelen kazanıyor

Vivier & Co/Marić: Uzun vadeli yatırıma yönelen kazanıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.