TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) TOBB ile TBB tarafından düzenlenen, 'Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde bir basın açıklaması yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu borsa ve odalardaki iş insanlarını bir araya getirerek, sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatarak, ''Bir ilki gerçekleştiriyoruz. TBB yönetim kurulunun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarına başladık. Burada Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'dan oda ve borsalardaki iş insanları var. Türkiye'nin en büyük ilk 10 bankasının genel müdür ve genel müdür yardımcıları, bölge ve şubeleri de aramızda. Birazdan iş dünyası olarak, sorun ve sıkıntılarımızı doğrudan, bankaların üst yönetimlerine ileteceğiz. Önerilerimizi paylaşacağız. Bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya inmesi, bizler açısından çok önemli" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'da, Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, ''Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık. Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Yolumuza devam edeceğiz'' dedi.

''Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümete ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve finans sektörünün özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanlarının açık tutulması, ekonomi açısından hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma, henüz istediğimiz noktaya gelmedi. Bu konuda oda ve borsalardan gelen, bizim de TOBB yönetimi olarak, hükümete ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz böylelikle ekonomideki ilk pozitif adımı atmış oldu. Sonrasında kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi. Ödeme sıkıntısına düşen SGK mükelleflerinin 60 aya kadar borçlarının vadelendirilmesi imkanı çıktı. TOBB olarak, uzun süredir takip ettiğimiz, daha önce Sayın Hüseyin Aydın ile beraber çalıştığımız alacak sigortası konusu, devrim niteliğinde. Dün itibariyle açıklandı. Küçük işletmeler açısından alacak sigortası, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu, bizim için devrim niteliğinde bir adım oldu. Tüm önlemler, piyasalara moral vermekte, ticareti desteklemektedir. Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira ülkemizin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı, çalkantılı dönemi yaşadık ama hepsini aştık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bunu aşacağız. Yolumuza devam edeceğiz."

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Bursa'nın sanayi ve ticaret için olduğu kadar finans sektörü için de önemli bir kent olduğunu ifade ederek, "Geldik, konuşacağız, tartışacağız. 'Neler eksik, neler fazla, neleri daha iyi yapabiliriz' diye mütalaa edeceğiz. Özeleştiriye açığız. Karşılıklı iyi niyetle ülkenin istihdamına, büyümesine tekrar birlikte katkı vermek için buradayız" dedi.

Daha sonra BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı'nın da katıldığı "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"na geçildi.

