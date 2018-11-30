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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün akşam Diyarbakır'a gelen ve geceyi burada geçiren TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, bugün öğle saatlerinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret sırasında, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da eşlik etti. Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Vali Güzeloğlu ile bir süre sohbet etti. Ardından Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret ettiTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

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