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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan TİM Başkanı Gülle’ye ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 16:02 | Son Güncelleme

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle’yi makamında ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’yi makamında ziyaret etti.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı Gülle’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. 17 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaret, iki kurumun yeni dönemde ortak projeler gerçekleştireceğine işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ihracatının artırılması açısından TİM’e çok büyük bir görev düştüğünü belirterek, “Önümüzdeki dönemde yeni hükümetin programında zaten ihracat odaklı büyüme yer alıyor. İsmail Gülle’nin ve arkadaşlarının, yeni heyecanla en iyisini yapacağına kalpten inanıyorum. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak TİM ile beraber olup, birlik ve beraberlik içeresinde hedeflere ulaşma konusunda her zaman çalışacağımızı bildiriyorum.” ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Hisarcıklıoğlu’nun büyük bir nezaket gösterdiğini belirterek, kurumlar arasındaki iş birliğini en iyi şekilde geliştirip, tüm güçleri ile ülke hedeflerine ulaşma konusunda birlikte çalışacaklarını aktardı.

Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye sanayisinin, Türkiye ihracatının ve ekonomisinin gelişmesi için her iki kuruma da önemli görevler düşüyor. Sayın Başkanın ziyareti bu anlamda büyük önem taşıyor. Kendisine teşekkür ederim. TİM olarak TOBB ile birlikte aynı hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

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