FİNANS

TOBB ETÜ "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" arasında

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:03 | Son Güncelleme

TOBB ETÜ, Times Higher Education'ın "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralamasına giren tek Türk üniversitesi oldu - TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bu başarı bizi gururlandırdı ve sorumluluklarımızı artırdı. Daha büyük hedeflerimiz var"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Times Higher Education'ın "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" listesinde yer aldı.

TOBB ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education'ın "Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri" sıralaması yayımlandı.

Söz konusu listeye, tüm dünyadan 36 üniversite girebildi. Listede 32. sıra yer alan TOBB ETÜ ise sıralamaya giren tek Türk üniversitesi oldu.
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- "TOBB ETÜ ile gurur duyduk"

TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin söz konusu başarısının, akademi hayatında ve her alanda lider bir üniversite olma yolunda kat ettiği aşamaları bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ’nün program, eğitim yöntemi, sosyal ortam, iş dünyası ile ilişkiler ve Ar-Ge gibi birçok alanda yüksek düzeyde bir farklılaşma arayışı içinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu başarı bizi gururlandırdı ve sorumluluklarımızı artırdı. Daha büyük hedeflerimiz var. Ülkemiz ve bu hedeflerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Rifat Hisarcıklıoğlu Times Higher Education TOBB ETÜ

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