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TOBB ETÜ'de mezuniyet heyecanı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "TOBB ETÜ artık dünyaya fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'nün dünyaya fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldiğini belirterek, "Bugün dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasındayız. Bilimsel araştırma programlarımız hızla gelişiyor, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğretim üyesi sayımız hızla artıyor." ifadelerini kullandı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB ETÜ'nün 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Hisarcıklıoğlu ile TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak’ın ev sahipliğinde üniversitenin spor salonunda gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin 12'nci dönem mezunlarını verdiğini, bir iş insanı olarak en çok övündüğü projenin TOBB ETÜ olduğunu bildirdi.

Öğrenciler, mezunlar, veliler, akademisyen ve iş dünyası temsilcileriyle TOBB ETÜ'nün büyük bir aile olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasındayız. Bilimsel araştırma programlarımız hızla gelişiyor, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğretim üyesi sayımız hızla artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'de girişimcilik kültürünü geliştirmek için kurdukları kuluçka merkezinin bir proje fabrikası gibi çalıştığına işaret ederek, üniversite öğrencilerinin geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli dronenun 1 milyon liralık ön satışının yapıldığını aktardı.

Geliştirdiği 3 boyutlu görüntü aktarım teknolojisiyle Microsoft'la yarışan, Nokia'ya teknoloji ihraç eden firmaların bulunduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bunlar gösteriyor ki ektiğimiz tohum tuttu. TOBB ETÜ artık dünyaya fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldi." ifadelerini kullandı.

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB ETÜ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

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