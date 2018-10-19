TOBB, İKV ve AB Türkiye Delegasyonu Çalışma Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret yapmayı kolaylaştıracak ortam istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği artık güncellenmelidir. 1990'ların şartlarında hazırlanmış bir gümrük birliği artık yetersiz kalıyor." dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliğinde, AB ülkelerinin büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen çalışma yemeği toplantısında yaptığı konuşmada, AB ile Türkiye arasında yıllık 150 milyar avroluk ticaret hacmi olduğunun altını çizdi, AB'nin otomobil ithalatını en fazla Türkiye'den yaptığını söyledi. İş dünyası olarak, serbest ticaretten yana olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hükümetlerimizden, daha adil, kurum ve kurallara bağlanmış serbest ticaret ortamı istiyoruz. Ticaret yapmayı kolaylaştıracak ortam istiyoruz. Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği artık güncellenmelidir. 1990'ların şartlarında hazırlanmış bir gümrük birliği artık yetersiz kalıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin de AB üyesi ülkelerdeki şirketlerin de şikayetleri var. Bu konuda, sizlerden destek istiyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, vize konusunda şirketlerin sorunları olduğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan, Türkiye-AB vize müzakerelerinin tamamlanmasını istiyoruz. Birlik olarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlı tutulmasına gayret ediyoruz. Bilgilendirme ve farkındalık artıracak projelere ağırlık veriyoruz. Yine Avrupa Ticaret Odaları (EUROCHAMBRES) ile başlattığımız Türkiye-AB İş dünyası Diyaloğu Projesi ile de iş dünyamızı AB katılım sürecine hazırlıyoruz." dedi. - Daha fazla diyalog vurgusu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Türkiye ve AB'nin çevre, mülteciler ve odalar konularında iş birliği ortakları olduğunu belirterek, bu dönemde AB ve Türkiye arasında daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Berger, AB ekonomisinde büyümenin devam ettiğini, ithalat talebinin, tüketim harcamaları ve istihdamın arttığını anlattı. AB'de gençler arasındaki işsizliğin yüzde 14,8'e gerilediğini bildiren Berger, Avrupa'nın şimdiye kadarki en yüksek istihdam seviyesini yakaladığını kaydetti.