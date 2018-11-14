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TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) CERN Sanayi İrtibat Ofisi Temsilcisi Hakan Kızıltoprak, Türk sanayicilere Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) daha çok yer alma ve nükleer enerjiyle ilgili fırsatları değerlendirme çağrısında bulunarak, “Bu santral sadece Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sunmayacak, aynı zamanda sanayicimiz için de önemli bir fırsat alanı oluşturacak” dedi.

TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) CERN Sanayi İrtibat Ofisi Temsilcisi Hakan Kızıltoprak, Türk sanayicilere Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) daha çok yer alma ve nükleer enerjiyle ilgili fırsatları değerlendirme çağrısında bulunarak, “Bu santral sadece Türkiye’nin elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sunmayacak, aynı zamanda sanayicimiz için de önemli bir fırsat alanı oluşturacak” dedi.
Geçen yıl Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanlığına seçilen Hakan Kızıltoprak “Akkuyu NGS, sanayicilerimizin nükleer sektörle tanışmasını ve sektörde yer alabilmek için çalışmalar yapmalarını sağlayacak. Dört reaktörden oluşan ve yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz” dedi ve yerli sanayicilerin tahmini yüzde 30’luk bir katkı verebileceği bir ekipman alımı söz konusu olacağını duyurdu.
Mersin’de Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom tarafından kurulan Akkuyu NGS’nin hem inşaat hem de işletimi boyunca bölge ekonomisini canlandıracağını belirten Kızıltoprak şunları söyledi:
“Akkuyu NGS inşaatı sırasında bölgede ekonomik canlılık ve istihdam yaratacak. İşletmeye alındıktan sonra da hem istihdam, hem kurumsal faaliyetler için ekipman ve malzeme temini, hem de düzenli bakım faaliyetleri dolayısıyla bölge firmalarına çeşitli fırsatlar yaratacak.
“Dünyanın nükleer teknolojiye sahip pek çok ülkesinde olduğu gibi bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunacak. Başlangıçta bölge üniversitelerinde, zaman içinde de yurt genelinde sağlık, tarım, mühendislik ve nükleer bilim dallarındaki akademik çalışmaların, AR-GE faaliyetlerinin ve yetişmiş insan gücünü artmasına yardımcı olacak. Bizim ülke olarak nükleer santral teknolojisinden uzak durma lüksümüz yok.”
Nükleer teknolojinin önemli bir alternatif enerji kaynağı potansiyeli oluşturduğunu söyleyen TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi Temsilcisi Hakan Kızıltoprak “Bugün dünya üzerinde 31 ülkede kurulu 450 reaktör faaliyet gösteriyor. İnşaatı devam eden 60, yapımı planlanan 160 reaktör var. Bilim insanlarının ve ülkelerin, nükleer teknolojisinden elde ettikleri 70 yıllık deneyimle, bugün santraller artık daha güvenli inşa ediliyor. Nükleer santraller, yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında ülkelerin alternatif enerji kaynağı ve bilimsel araştırmaları için bilgi havuzu olmaya devam edecek” dedi.
Ekim ayında Mersin’de Rosatom, Akkuyu Nükleer A.Ş. ve firmaları buluşturan tedarikçiler toplantısının Türk sanayicilerinden yoğun ilgi gördüğünü belirten Kızıltoprak “Sanayicimiz Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS’nin işleyişi ve satın almalar konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi edinme fırsatı buldu. Rosatom ve proje paydaşlarının verdiği bilgiler, detaylı sunumları, ihalelere katılmak isteyen ve sektörel hazırlık yapan firmaların güvenini daha da arttırdı. Önümüzdeki süreçte toplantıların devamının Ankara, İzmir gibi, sanayi şirketlerimizin yoğunlaştığı bölgelerde devam etmesinin sektörel ilgi ve bilgilendirme açısından faydalı olacağına inanıyorum. Bu süreçte sanayi odalarımız ve özel sektörümüz daha fazla rol alabilir” dedi. (Fotoğraflı)

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