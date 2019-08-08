TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının faiz indiriminden sonra yaptıkları çağrıya ilk olarak kamu bankalarının destek vermesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Özel bankalarımızın da maliyetlerinin düştüğü bir ortamda, kredi faizlerini düşürmelerini ve piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) politika faizini 425 baz puan indirmesinin ardından TOBB başta olmak üzere iş dünyasından bankalara kredi faizlerinin indirilmesi konusunda çağrı gelmiş, kamu bankaları tarafından da bu çağrılar karşılık bularak konut faizleri yüzde 1'in altına çekilmişti.

Faiz indirimlerinin piyasaya yansımalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra yaptıkları "Sıra bankalarda, kredi faizlerinin düşürülmesini bekliyoruz" çağrısına ilk olarak kamu bankalarının destek vermesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.