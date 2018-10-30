Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk havacılık ve savunma sanayi cirosu 2017'de 7 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesine girdik. Ordumuzun teçhizat ihtiyacının yurt içinden karşılanma oranı 2003'te yüzde 25 iken 2017'de yüzde 60'ın üzerine çıktı." dedi. Hisarcıklıoğlu, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Mühimmat Fabrikası Eğitim Salonu'nda düzenlenen TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın isteğiyle burada bir araya geldiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, fabrikanın milli ve manevi değerinin çok yüksek olduğunu, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana ordunun kullandığı mühimmatın önemli bölümünün bu tesiste üretildiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, dünyanın son 10 yılda daha az güvenli bir yer haline geldiğine işaret ederek, "Dünya Barış Endeksi'ne göre küresel çapta barış ortamı 4 yıldır geriliyor. 44 ülkede çatışmalar yaşanıyor. Bunların 35'i İslam ülkeleri. Birçok ülkede uluslararası terörizmden kaynaklanan sürekli bir tehdit algısı hüküm sürüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi terör olaylarından büyük sıkıntı çekiyor." ifadesini kullandı.

Huzurun olmadığı yerde ticaretin olamayacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Ticaretin olmadığı yerde de zenginlik olmaz. Dünyanın daha zengin bir yer olabilmesi için daha güvenli bir yer olmasına ihtiyaç var ancak ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülke tek başına dünya barışını tesis edemez. Üzülerek ifade ediyorum, başta NATO ve BM olmak üzere uluslararası toplum, kendisinden bekleneni yerine getirmekte başarısız olmuştur." Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgenin adeta bir ateş çemberi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, içeride PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da sınır güvenliğini tesis etmekle uğraşıyor. İşte bu kapsamda, Afrin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları çok şükür başarıyla gerçekleştirildi. Bu vesileyle ordumuza ve Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum." diye konuştu. - "Türk ordusu bu bölgedeki en caydırıcı güç" Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en etkili askeri gücüne sahip 9'uncu ülkesi konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, Türk ordusunun bu bölgedeki en caydırıcı güç olduğunu söyledi.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve yakın gelecekte bu gücü korumanın yolunun, güçlü ekonomi ve yüksek teknolojiye yatırımla sağlanabileceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Son dönemde bu doğrultuda hızlı adımlar attık. Türk havacılık ve savunma sanayi cirosu 2017'de 7 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesine girdik. Ordumuzun teçhizat ihtiyacının yurt içinden karşılanma oranı 2003'te yüzde 25 iken 2017'de yüzde 60'ın üzerine çıktı. Aynı zamanda küresel rekabette de ilerledik. Savunma sanayi sektörü ihracatı 2006 yılında 480 milyon dolarken 2017'de 1,7 milyar dolara yükseldi. Bu başarının mimarları olan Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve firmalarımızla iftihar ediyorum. Kamunun desteği olmasaydı özel sektör, özel sektörün azmi ve çalışkanlığı olmasaydı kamu tek başına bu başarıyı gerçekleştiremezdi." - "Kamu bize güvenmeli, destek olmalı" Hisarcıklıoğlu, bu başarılarla yetinmeyeceklerini belirterek, Türk savunma sanayinin üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme alanlarında şimdiye kadar yaptıklarından çok daha fazlasını başaracak potansiyelinin olduğunu ifade etti.