Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraatı, tarımı gerçekten çok stratejik, belki de savunmadan da önemli görmeliyiz. Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak." dedi.

Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk iş insanlarının son yıllarda hızla geliştiğini ve önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Tarımda elverişli arazilerin gün geçtikçe azaldığını vurgulayan Pakdemirli, "Ziraati, tarımı gerçekten çok stratejik, belki de savunmadan da önemli görmeliyiz. Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak. Bu yüzden tarım sektöründe hesapsızca görülen büyük satın almalar gerçekleşiyor." diye konuştu.

Pakdemirli, dün açılışı yapılan havalimanına değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'i lafla değil icraatla kutladık. İstanbul Havalimanı'nı, Kanal İstanbul projesini görüyorum, Kazakistan'a kadar giden demiryolunu görüyorum da Türkiye'nin 'lojistik hub' olması gereklidir. Hollanda'nın tarım üretimi 25 milyar dolar, ihracatı ise 98 milyar dolardır. Alım, satım ve 'lojistik hub' olduğundan ciddi bir katma değer yaratmıştır. Bizim yakın pazarlarımız 20 küsur trilyon dolarlık ki bundan daha fazla pay almalıyız."