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TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 17:06 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Üniversitelerimizde ortak eğitim programlarını kesinlikle yaygınlaştırmalıyız" - "Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası temsilcileriyle, üniversiteleri açık inovasyon merkezleri haline getirmeliyiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, teorik eğitimin, pratik eğitimle birleştirilmesine özel önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Üniversitelerimizde ortak eğitim programlarını kesinlikle yaygınlaştırmalıyız. Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası temsilcileriyle, üniversiteleri açık inovasyon merkezleri haline getirmeliyiz." dedi.

TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı, TOBB Sosyal Tesisleri'nde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanları ve rektörlerinin katılımıyla yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında eğitimin önemine işaret ederek, insanın meslek edinmesinde, beceri kazanmasında, gelecek vizyonunun oluşmasında yükseköğretimin payının inkar edilemeyeceğini söyledi.

Dünyada ilk 500 üniversite içinde 5 Türk üniversitesi bulunduğunu, bunlardan 3'ünün de vakıf üniversitesi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Yükseköğretimde akademik rekabet açısından da vakıf üniversitelerini çok önemsiyoruz. Vakıf üniversiteleri, eğitimde eşitsizliği azaltıyor, fırsat eşitliği sunuyor. Ülkemizin geleceğini oluşturacak bugünün gençlerinin yetiştirilmesinde vakıf üniversiteleri olarak kendimizde sorumluluk hissediyoruz. Çünkü faaliyetlerimizi yürütürken, ticari bir kaygı gütmeden, gerçek bir vakıf anlayışıyla çalışıyoruz."

Üniversitelerin kontenjanlarının, iş dünyasının ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmesinde fayda gördüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Çünkü boş kalan her bir kontenjan ülkemizin kaynaklarının heba olması demek. Benzer şekilde üniversitelerdeki bölümler ve programlar da geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeli ve değiştirilmeli." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, meslek yüksekokullarının nitelikli ara eleman yetiştirmek için yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teorik eğitimin pratik eğitimle birleştirilmesine özel önem vermeliyiz. Üniversitelerimizde ortak eğitim programlarını kesinlikle yaygınlaştırmalıyız. Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası temsilcileriyle, üniversiteleri açık inovasyon merkezleri haline getirmeliyiz. Daha zengin, müreffeh bir Türkiye için bizim daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak en önemli platformlar da üniversitelerdir. Bu sebeple üniversiteler bünyesindeki teknokentleri, teknoparkları, inkübasyon merkezlerini, teknoloji transfer ofislerini çok önemsiyoruz."

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, vakıf üniversitelerinin temsilcileri YÖK Başkanı Saraç'a yükseköğretim sistemiyle ilgili değerlendirmelerini sundu.

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