FİNANS

TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Biz hepimiz 'Türkiye için varız' diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, bu tümseği aşacağız biz. Bugün finans sektörü ile reel sektör ele ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inanıyorum"

DENİZLİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünün el ele verip sıkıntı günleri atlatacağını belirterek, "Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, bu tümseği aşacağız biz. Bugün finans sektörü ile reel sektör ele ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inanıyorum." dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulları, Denizli'de bir otelde düzenlenen "TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında, reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerin katıldığı basına kapalı toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durumla öneri ve beklentilerin değerlendirileceği kaydedildi.

Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki buluşmanın ardından Anadolu'daki ilk toplantı için Denizli'yi seçtiklerini belirtti.

"Bu sıkıntılı günlerde reel sektör ile finans sektörü el ele vermek durumunda" diyen Hisarcıklıoğlu, TBB üyeleri ve banka yöneticilerinin reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Biz hepimiz 'Türkiye için varız' diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, bu tümseği aşacağız biz. Bugün finans sektörü ile reel sektör ele ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inanıyorum. Türkiye Bankalar Birliğine bu anlayışı gösterdikleri için teşekkür etmek istiyorum."

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da, "Rifat bey, niçin burada bulunduğumuzu zaten ifade etti. Aynı gemideyiz. Reel sektör ve finans sektörü olarak son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik yaptıklarımızı tamamlayacağız, iyi yaptıklarımızı daha iyi yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB nezdinde Sayın Başkanı tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çevre illerden de reel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, firma ve bankalar arasındaki diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi, finansmana erişim konusundaki sorunların ele alındığı kaydedildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci de katıldı.

PARTNERMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlülerMeme dikleştirme nedir? Göğüsleri ile damga vurmuş ünlüler
Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgiBursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi
Salebin kilosu 700 liraSalebin kilosu 700 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka finans para reel sektör

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

İran'a ambargo! ABD Türkiye'yi muaf tutacak mı?

İran'a ambargo! ABD Türkiye'yi muaf tutacak mı?

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Benzin fiyatları! Gece yarısından sonra indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'na yoğun ilgi

Salebin kilosu 700 lira

Salebin kilosu 700 lira

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

Orakçıoğlu-Hück dostluğu, Türkiye’ye Alman yatırımının kapısını aralıyor 

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

TPF / Altunbilek : Marketler için de KDV indirimi yapılmalı

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

Goldştayn: 2019’un mesleği gayrimenkul danışmanlığı olacak 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.