DENİZLİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, reel sektör ile finans sektörünün el ele verip sıkıntı günleri atlatacağını belirterek, "Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak, bu tümseği aşacağız biz. Bugün finans sektörü ile reel sektör ele ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inanıyorum." dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulları, Denizli'de bir otelde düzenlenen "TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında, reel sektör ve finans sektöründen üst düzey temsilcilerin katıldığı basına kapalı toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durumla öneri ve beklentilerin değerlendirileceği kaydedildi.

Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki buluşmanın ardından Anadolu'daki ilk toplantı için Denizli'yi seçtiklerini belirtti.