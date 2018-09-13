TOBB'dan Almanya çıkarması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 100'e yakın iş adamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ziyareti öncesi Almanya'ya çıkarma yapacak.

AA muhabirinin TOBB'dan edindiği bilgiye göre, Hisarcıklıoğlu başkanlığında iş adamlarından oluşan heyet, Berlin'de temaslarda bulunacak. Heyetin, yarın düzenlenecek Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kuruluna ve Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısına katılması planlanıyor.

Toplantılar kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, iş adamları "tecrübe paylaşımı oturumu" gerçekleştirecek. Türkiye ve Almanya'nın önde gelen firmaları ve kamu kuruluşlarının katılımıyla yapılacak oturumda, yatırımlarda karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek çözüm önerileri paylaşılacak.

Geziye katılan Türk firmaları, Alman muhataplarıyla ikili özel görüşmelerde bulunarak iş birliği olanaklarını masaya yatıracak.

- Erdoğan ve Albayrak da gidecek

TOBB'un Almanya temaslarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri izleyecek.

Bu ay içinde önce Bakan Albayrak'ın, ardından Başkan Erdoğan'ın bu ülkeye giderek siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda görüşmeler yapması ve çeşitli anlaşmalara imza atması bekleniyor.

