TOBB'dan Filistin'e sanayi bölgesi desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de uygulanan sanayi bölgesi modelinden Filistin'in de istifade etmesini istediklerini belirterek, "Filistin'e Türkiye ve dünyadan yatırımcıları çekmek, Filistin'in siyasi meselelerinin de çözümünü kolaylaştıracak." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh ve beraberindeki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk iş dünyası olarak Filistin meselesine bir Türkiye meselesi olarak baktıklarını belirterek, "Farklı hiçbir görüşümüz yok. Sizin parmağınıza diken batsa muhakkak biz hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi bir kuruluş olmadıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Filistinli kardeşlerimize iş dünyası olarak biz ne katkı yapabiliriz? Filistinli kardeşlerimize Türk iş dünyasının dünya çapındaki en büyük tecrübesi, dünya çapında örnek alınan bir proje olan sanayi bölgeleriyle katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.