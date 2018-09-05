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TOBB'dan Filistin'e sanayi bölgesi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türkiye'de uygulanan sanayi bölgesi modelinden Filistin'in de istifade etmesini istiyoruz" - "Filistin'e Türkiye ve dünyadan yatırımcıları çekmek, Filistin'in siyasi meselelerinin de çözümünü kolaylaştıracak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de uygulanan sanayi bölgesi modelinden Filistin'in de istifade etmesini istediklerini belirterek, "Filistin'e Türkiye ve dünyadan yatırımcıları çekmek, Filistin'in siyasi meselelerinin de çözümünü kolaylaştıracak." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh ve beraberindeki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk iş dünyası olarak Filistin meselesine bir Türkiye meselesi olarak baktıklarını belirterek, "Farklı hiçbir görüşümüz yok. Sizin parmağınıza diken batsa muhakkak biz hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi bir kuruluş olmadıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Filistinli kardeşlerimize iş dünyası olarak biz ne katkı yapabiliriz? Filistinli kardeşlerimize Türk iş dünyasının dünya çapındaki en büyük tecrübesi, dünya çapında örnek alınan bir proje olan sanayi bölgeleriyle katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

- "Bu tecrübeyi Filistin'e aktarmak istiyoruz"

Hisarcıkloğlu, Türkiye'nin sanayileşmesinde en büyük araçlardan birinin bu sanayi bölgeleri olduğunu aktararak, Financial Times'ın her yıl yaptığı araştırmada sanayi bölgeleri açısından ülkenin birinci geldiğini bildirdi.

Bu tecrübeyi Filistin'e aktarmak istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Altyapıyı yapıyoruz, sanayiciye arsayı teslim ediyoruz. Hatta Filistin'de ileri giderek, bazı sanayi tesislerinin binasını dahi biz inşa edip onlara tahsis etmeyi düşünüyoruz, özellikle Filistin'e yatırım için çekinip gelmekten korkan insanlar için. Burada istenen ne? Yatırımcı devlet bürokrasisiyle uğraşmak istemiyor. Burada sanayi bölgesi yönetimi olarak biz uğraşıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de uygulanan sanayi bölgesi modelini birçok ülkeye transfer ettiklerini, Filistin'in de bundan istifade etmesini istediklerini belirtti.

İşsizliği yenecek işlerden birisinin sanayi bölgelerinin kurulması olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanayi bölgesi kurulup eğer orada 5 bin Filistinli kardeşime iş imkanı sağlanabilirse ne mutlu bize. Bir Müslüman olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğumuz katkı bu olacak. Filistin'e Türkiye ve dünyadan yatırımcıları çekmek, Filistin'in siyasi meselelerinin de çözümünü kolaylaştıracak. Bu kapsamda Filistin'deki siyasi çözümü kolaylaştıracak unsurlardan bir tanesi iş dünyalarıdır. O iş dünyalarının Filistin'de gelip yatırım yapmasıdır. Biz bu kapsamda bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Her zaman için desteğimiz, yardımımız sizden yana olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Filistin sanayi bölgesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık

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