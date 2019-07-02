FİNANS

TOBB'dan uluslararası yarışmada başarı gösteren odalara plaket

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası Dünya Odalar Yarışması'nda başarılı olan odalara plaket takdim etti - Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Milletlerarası Ticaret Odasının uluslararası ticaret alanında yol gösterici etkisi gün geçtikçe artmaktadır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Dünya Odalar Yarışması'nda başarılı olan odalara plaket verdi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesinin 65'inci Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, ICC'nin tarihine ve kuruluşuna ilişkin bilgi verirken, kuruluşun ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası yapılanması olduğunu bildirdi.

ICC'nin bu yıl 100'üncü yaşını kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu, kuruluşun 100'den fazla ülkede, 45 milyon üye ağıyla 1 milyardan fazla çalışanı temsil ettiğinin altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, ICC'nin zamanla farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ICC'nin uluslararası ticaret alanında yol gösterici etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde, ICC Türkiye Milli Komitesinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi görevini TOBB üstlenmiştir. TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana ICC'nin Türkiye temsilciliğini yürütmektedir."

- Plaketler Hisarcıklıoğlu'dan

Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrasında, Brezilya'da yapılan ICC Dünya Odalar Yarışması'nda finale kalan Gaziantep Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile en sıra dışı proje kategorisinde birinci olan Gaziantep Ticaret Odasını başarılarından dolayı kutlayarak, plaket takdim etti.

Söz konusu yarışmada, Gaziantep Ticaret Odası "Suriye Masası Projesi" ile en sıra dışı proje, Gaziantep Sanayi Odası "Mesleki Eğitim Merkezi Projesi" ile en iyi eğitim projesi kategorilerinde yarıştı. En iyi KOBİ ve girişimcilik geliştirme projesi kategorisinde ise Konya Sanayi Odası "Bölgesel İnovasyon Merkezi" ve İstanbul Ticaret Odası "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi" projeleriyle yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ICC Milletlerarası Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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