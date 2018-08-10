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TOBB'dan "yeni ekonomi yaklaşımı"na destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi yaklaşımı ile ilgili, "Yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, iş dünyasının üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin temelleri sağlam, güçlü bir ülke olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz. Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması ekonomimiz üzerindeki belirsizlikleri ve riskleri azaltacaktır. Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla çok daha net bir resmin çıkmasını bekliyoruz."

Modelin temelinde yer alan daha çok tasarruf, üretim ve ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesinin amaçlandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Zaman ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı. Hep birlikte el ele verirsek ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Yeni Ekonomi Yaklaşımı

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