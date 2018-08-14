TOBB/TÜSİAD: Daha sıkı bir para politikasına geçilmesi gerekir

İstanbul, 14 Ağustos (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından yapılan ortak açıklamada daha sıkı bir para politikasına geçilmesi gerektiği vurgulandı.

TOBB ve TÜSİAD’dan yapılan ortak açıklama şöyle:

“TOBB ve TÜSİAD’ın gerçekleştirdiği istişareler sonrası ekonomik duruma ilişkin şu görüşler ön plana çıkmıştır:

“Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır.

“Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız.

“Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir.

“Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz.

“Bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması ve şu adımların atılması gerektiğine inanıyoruz: