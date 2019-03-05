TOBB’un istihdam seferberliği Ayvalık’ta

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ilçe genelinde başlatılan istihdam seferberliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan istihdam seferberliğine destek olacaklarını açıkladı. Odada basın toplantısı düzenleyen Büyükçıvgın, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor. Kampanyayı, 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatıyoruz" dedi.

21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Büyükçıvgın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak, istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı" diye konuştu.

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