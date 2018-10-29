FİNANS

Tofaş, 50. yılında 3 milyonuncu aracını ihraç etti

FİNANS HABERLERİ  | 29.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Tofaş'ın 3 milyon adetlik ihracatının yaklaşık yarısını Fiat Doblo modeli oluşturdu - Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu: - "Ar-Ge yatırımlarımız, küresel pazarlarda rekabet edebilecek ürün projelerinin ülkemize çekilmesine, bu ürünlerin Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesine, dolayısıyla ihracat hacmimizi artırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamamıza olanak sağladı"

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 50. yılını kutlayan Tofaş, ekimde 3 milyonuncu aracını ihraç etti.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 1968 yılından bu yana ülke otomotiv sanayisine yön veren, Türkiye otomotiv sanayisinin 4’üncü büyük kuruluşu Tofaş, yarım asırlık süreçte dünyanın birçok farklı ülkesine ihracat yaparak önemli başarıların altına imzasını attı.

Tofaş, 50 yılık süreçte toplam 1 milyon 475 bin Fiat Doblo ile 830 bin Fiat Fiorino modeli ve versiyonlarını ihraç etti. İlk kez 2015 yılı sonunda satışa sunulan, ardından Fiat Tipo adıyla Avrupa pazarlarında, Dodge Neon ismiyle Meksika pazarlarında yer bulan Fiat Egea model ailesinin ekim ayı itibarıyla toplam ihracatı 334 bine erişti. Bu modellere ilave pek çok farklı model aracın da ihracatıyla Tofaş’ın toplam ihracatı 50. yılında 3 milyona ulaştı.

- "İhracat ile Ar-Ge yatırımları paralel büyüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Türkiye otomotiv sanayisinde ilkleri gerçekleştiren Tofaş’ın ihracat serüveninin 1970'li yıllara kadar dayandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"1975 yılında Mısır'a gönderilen 75 adet Murat 124 model otomobil, Tofaş'ın yaptığı ilk ihracat olarak tarihimize geçiyor. Daha sonra 1996 yılında, üretildiği yıllarda döneme damgasını vuran Tempra ile Türk otomotiv sanayisinin ilk büyük ölçekli otomobil ihracatını gerçekleştirerek önemli bir başarıya daha imzamızı attık. Bugün geldiğimiz noktada ise yarım asrı geride bıraktığımız 2018 yılında, 3 milyonluk ihracat rakamına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız."

Tofaş'ın ihracat ve Ar-Ge yatırımları arasındaki ilişkiye de değinen Eroldu, Tofaş'ın ihracatına bakıldığında, ihracat ile Ar-Ge yatırımlarının paralel büyüdüğünün görüldüğünü vurguladı.

Son 10 yılda cirolarının yüzde 3'ünden daha fazlasını Ar-Ge harcamalarına ayırdıklarını bildiren Erdoldu, "Bu oran, ülke ortalamasının oldukça üzerinde. Ar-Ge yatırımlarımız, küresel pazarlarda rekabet edebilecek ürün projelerinin ülkemize çekilmesine, bu ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesine, dolayısıyla ihracat hacmimizi artırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamamıza olanak sağladı. Bugün, bu sayede küresel ürünler geliştirip bunları dünyanın farklı bölgelerine ihraç edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat TOFAŞ

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