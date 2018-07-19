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Tofaş, 50. yılını kutladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Tofaş, kuruluşunun 50. yılını İstanbul'da düzenlenen bir davet ile kutladı - Merhum Vehbi Koç'un vizyonu ve girişimleriyle, Koç Holding ve Fiat ortaklığında, 1968 yılında temeli atılan Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu - Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç: - "Tofaş'ın hikayesi, Türk insanının bir hedefe inanarak, omuz omuza vererek çalışmasının ve başarmasının, diğer taraftan da iki büyük grubun samimi iş birliğinin güzel örneklerinden biri oldu"

İSTANBUL (AA) - Tofaş, 50. yılını İstanbul'da düzenlenen bir davet ile kutladı.

Tofaş'ın, hikayesi 50 yılı geride bıraktı. Merhum Vehbi Koç'un vizyonu ve girişimleriyle, Koç Holding ve Fiat ortaklığında, 1968 yılında temeli atılan Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 9 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri oldu.

Son iki yılda Türkiye otomotiv sanayisinin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş, kuruluşunun 50. yılını Four Seasons Hotel İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen bir davet ile kutladı.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen geceye Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve FCA EMEA Başkanı Alfredo Altavilla, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu'nun yanı sıra Koç Topluluğu ve Tofaş'ın üst düzey yöneticileri, Tofaş bayi ve tedarikçileri, iş ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Chrysler Automobiles Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, "1960'lı yılların sonlarında, büyükbabam Giovanni Agnelli’nin başkanlığında Fiat, otomotiv alanında güçlü ve güvenilir bir yerel ortak ile güçlerini birleştirerek, Türkiye gibi yeni piyasalara açılma fırsatı arıyordu. O gün Koç Ailesi ile kurulan, üç nesilden fazla bir süreye yayılan bu iş birliği, grubumuzun tarihindeki en uzun soluklu ortaklık olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Bundan sonraki 50 yılı yeni bir başlangıç olarak görüyorum"

Elkann, Mustafa V. Koç'u da bu önemli gecede özellikle anmak istediğini belirterek, "Bir iş arkadaşı ve bir dost olarak onu tanımak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Mustafa, iş hayatına 24 yaşında Tofaş'ta başladı ve o günden bu yana aramızdaki ortaklığın gelişimine katkıda bulundu. Bugün elde ettiğimiz kazanımlar onun sorumlu, sağlam ve sürdürülebilir şirket inşa etmekteki vizyonunu ve devam eden çabasını da yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Elkann, şunları kaydetti:

"Bu sağlam ortaklığın gelecekte de iyi bir şekilde devam edeceğine eminim. Tofaş sadece öncü, tam gelişmiş bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda son teknolojiye sahip Ar-Ge merkezi ile de etkileyici kabiliyetini ortaya koymaktadır. Tofaş Ar-Ge Merkezi, 600 çalışanı, 18 bin metrekarelik laboratuvar ve ofis alanı ile Avrupa'daki iki en büyük Fiat Chrysler Automobiles Ar-Ge merkezinden biridir. Ürün geliştirme ve yeni üretim teknolojileri üzerine odaklanmaktadır. İleri düzey araştırma olarak, elektrifikasyon ve araç hafifletme üzerinde çalışmaktadır. Ben, bundan sonraki 50 yılı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Tofaş, büyük zorluklarla mücadele edebilecek, kazandığı deneyimi uzun yıllar sürdürecek ve büyümeye devam edecek tüm becerilere sahiptir. 2068 yılında ortaklığımızın 100 yıllık başarısını kutlayacağımıza eminim."

- "Tofaş, önemli atılımlarla büyümesini ve gelişmesini sürdürdü"

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise "Kurucumuz Vehbi Koç’un ‘Türk insanını otomobil sahibi yapma’ vizyonu ile Tofaş’ın temelleri atıldı. Şirketimiz, 50 yıllık yolculuğu boyunca, ülkemizin otomotiv sektörünün gelişiminde önemli rol oynadı. Uluslararası pazarlarda sunduğu araçlar ile de ülkemizi küresel ölçekte başarıyla temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koç Topluluğu'nun lokomotif şirketlerinden biri olan Tofaş, önemli atılımlarla büyümesini ve gelişmesini sürdürdü. Son yıllarda tarihi yatırımlar gerçekleştirdi ve üretim rekorları kırdı. Bugün en kuvvetli dönemini yaşıyor. Koç Holding ve Fiat'ın uzun yıllara dayanan ortaklığıyla pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. Uzun vadeli bakış açımızla, ayrıca Türkiye'ye ve Tofaş'a olan inancımızla yatırımlarımıza devam ettik. Tofaş, FCA'nın Avrupa'daki önemli üretim merkezlerinden biri oldu. Gelişmiş Ar-Ge merkezinin gücüyle, hem otomobil hem de ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olarak, Türkiye'de diğer üreticilerden farklı bir konuma ulaştı.

Yarattığı dış ticaret fazlası ve istihdamla ülkemize ve Türkiye otomotiv endüstrisine önemli katma değer sağlayan bir sanayi devine dönüştü. Tofaş'ın hikayesi, Türk insanının bir hedefe inanarak, omuz omuza vererek çalışmasının ve başarmasının, diğer taraftan da iki büyük grubun samimi iş birliğinin güzel örneklerinden biri oldu. Tofaş'ın 50. yılını böylesi başarılarla idrak ediyor olması bizler için büyük bir gurur vesilesi. Şirketimizin ülkemiz ve paydaşları için yarattığı değerden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da büyümesini başarıyla sürdüreceğine inancımız tamdır."

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- "İç pazara üretim yapan bir şirketten, dünya pazarları için ürün geliştiren şirkete dönüştü"

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu da Tofaş'ın iç pazara satmak üzere üretim yapan bir şirketten, dünya pazarları için ürün geliştiren ve geliştirdiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir şirket haline dönüştüğünü ve pek çok başarıya imza attığını belirtti.

Eroldu, şunları kaydetti:

"Küresel pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olmamız, son yıllarda hayata geçirdiğimiz, Doblo, Fiorino ve Egea projelerinin başarıları ile birleşince Türkiye’de en yüksek üretim ve ihracat adetlerini gerçekleştirmemize yol açtı. En önemlisi ürün ve hizmetlerimizle, Türkiye ve dünyada milyonlarca kişinin yaşamlarının bir parçası olduk. Kuşkusuz, başarılar, yalnızca rakamlarla ifade edilemez. Tofaş olarak, yıllardır spordan kültür, sanat ve eğitime kadar uzanan geniş bir yelpazede toplumsal sorumluluk projelerimizle geleceğe de yatırım yapıyoruz. Ama en önemlisi, en iyi bildiğimizi, üretirken öğrendiklerimizi toplumla paylaşıyoruz.

Önümüzdeki 50 yılda bizi bekleyen değişimin boyutları bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha büyük olacak. Değişen teknoloji ve dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi unsurlar sadece iş yapış şekillerimizi değil yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini değiştiriyor. Bundan sonrası için amacımız, ilk 50 yılımızda yakaladığımız sürdürülebilir başarıyı, müşterileri için değer üreten, çalışanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan gurur duydukları bir ‘küresel şirket’ olarak devam ettirmek."

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