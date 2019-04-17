TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu: 15-20 yıl sonra ilk üç ayda pazar lideri olduk

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, otomotiv sektöründe iç pazarın büyütülmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "İlk üç ayı, 15-20 yıl sonra pazar lider kapadık. 65 bin liraya sattığımız araba yok satıyor. Biz de tanzim yapıyoruz. Müşteri daha ulaşılabilir araç istiyor. Pazarı büyütmemiz lazım ki daha nitelikli ürün üretilsin" dedi.

Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin(BUSİAD) geleneksel Çekirge Toplantısı, TOFAŞ Akademi'de gerçekleştirildi. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD’ın geleceğini hazırlamak için genç ve özellikle genç kadın üye alımına önem verildiğini söyledi. BUSİAD'ın kurulduğundan itibaren eğitime özel bir önem gösterdiğini kaydeden Türkay, mesleki eğitim, üniversite, sanayi işbirlikleri ve Ar-Ge mühendisi yetiştirme programlarının yanı sıra artık Endüstri 4.0 Personel Eğitimi verileceğini ifade etti.

İÇ PAZARDA DURUM

Toplantıda TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, 'sektörün bugünü ve yarını' konulu bir sunum yaptı. Eroldu, mayıs ayında ABD'nin Avrupa menşeli otomotiv ürünlerine gümrük duvarı koyup koymayacağının belli olacağını söyledi. 2017'de 1.7 milyon otomotiv üretiminin 2019'da 1.4-1.5 milyon bandında olmasının beklendiğini söyleyen Eroldu, iç piyasada 2017'de 900 bin olan otomotiv satışının, 2018'de 600 bin, bu yıl ise 360-420 bin bandında olduğunu ifade etti.

Rusya pazarının büyümekte olduğunu belirten Cengiz Eroldu, Türkiye'de ise 1995 yılından beri yeni otomotiv yatırımı yapılmadığını hatırlattı. Çözümün iç pazarın büyütülüp niteliğinin artırılmasında olduğunu kaydeden Eroldu, "Daha nitelikli bir iç pazara sahip olmamız gerekir. Zenginleşmemiz gerekir ki, daha iyi ürün istesin müşteri. İlk üç ayı, 15-20 yıl sonra pazar lider kapadık. Niye kapadık? Çünkü 65 bin liraya araba satıyoruz. Biz de tanzim yapıyoruz. Araba yok. Onun bir üstü 100 bin artı. 10 bin dolar milli gelir var. Müşterinin büyük kısmı daha ulaşılabilir araç istiyor. Dolayısıyla iç pazarı zenginleştirmemiz gerekir ki ihracatta da nitelik artışı sağlayalım. 'Türkiye'de cazip teşvik var' deniyor. O zaman neden 1995'ten beri gelen firma yok. İş pazarın büyütülmesidir. Pazar bir milyon yerine, 2 milyon olsaydı gelirlerdi. Herkes pazarın peşinde. Pazar ne kadar büyükse herkes oraya gitmek istiyor. Pazarı büyütmezsek olmaz" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Otomotiv sektörünün geleceğiyle ilgili bilgiler de veren Eroldu, elektrikli araçlara geçişin sanıldığı kadar hızlı olmayacağını söyledi. Eroldu, “Elektrik kaynağı temizse, elektrikli araçlar iyi bir çözümdür. Bir ülkenin yüzde 40'dan fazlası termik santrallerden elektrik üretiyorsa, 90 model dizel araba kullanmanız daha çevreci olabilir. Burada emisyon değerleri öne çıkıyor. Elektrik kaynaklarınız yenilenebilir hale getirmeden elektrikli araç anlamlı değil. Eğer sizin elektrik kaynaklarınız yenilenebilir değilse elektrikli araçları özendirmek çok da doğru değil. Sanayi emisyonları düşürülmeli, evlerdeki enerji sarfiyatı düşürmek gerekli” diye konuştu.

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