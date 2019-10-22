FİNANS

Tofaş "Çocuklara Kodlama Eğitimi Projesi"ni yaygınlaştırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

Tofaş, Bursa ve çevresindeki şehirlerde belirlenen okullarda gönüllü eğitmenleriyle çocuklara kodlama öğretiyor

İSTANBUL (AA) -Tofaş, Bursa ve çevresindeki şehirlerde belirlenen okullarda gönüllü eğitmenleriyle çocuklara kodlama eğitimi veriyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket teknoloji ve dijital dönüşüm alanında hayata geçirdiği projelerine devam ediyor. Tofaş çalışanlarının çocuklarına yönelik başlatılan ve yeni teknolojilere hakim nesiller yetiştirilmesine destek olmayı amaçlayan kodlama eğitimleri şirket dışına da taşınıyor.

Kodlama Projesi'nde, Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, yaşları 9 ile 11 arasında değişen çocuklara kodlama teknolojilerine yönelik eğitimler verirken; projenin yıl sonuna sonuna kadar 448 çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Tofaş Akademi, geleceğin şekillenmesinde etkin rol oynayacak olan "robotik kodlama" ve 3 boyutlu yazıcı konularında çalışmayı sürdürüyor. "Çocuklara Kodlama Projesi" ile Mayıs ayında, Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler veren şirket gönüllüleri, çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte belirlenen 6 devlet ilköğretim okulunda öğrenim gören 240 çocuğa, ekim - kasım döneminde robotik kodlama konusunda eğitim verilmesi amaçlanıyor. İlki Yavuz Selim İlkokulu'nda gerçekleşen Çocuklara Kodlama Eğitimi'nin yıl bitimine kadar Nurettin-Gülten Kutlucan İlkokulu, Vakıf İlkokulu, Haşim İşcan İlkokulu, Hasan Öztimur İlkokulu ve Emine Sait Uyar İlkokulu’nda düzenlenmesi planlanıyor.

- Yeni neslin kodlama bilgisini içselleştirmesi hedefleniyor

Geçen yıl başlatılan Çocuklara Kodlama Projesi ile Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, üç gün süren eğitimde robotik kodlama konusunun ayrıntılarını ele almanın yanı sıra, yaşları 9 ila 11 arasında değişen çocukların gelişim ve öğrenme kapasiteleri hakkında da bilgi sahibi oldu.

Program çerçevesinde 16 saatlik eğitim alan öğrenciler; üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama ile birlikte geleceğin mesleklerinin nasıl bir değişim sürecinden geçebileceği gibi konuları öğrenme imkanı buldu.

Tofaş, çocuklara yönelik kodlama eğitimi ile ezbere dayalı eğitim sisteminin ötesinde, düşünen, yaratıcı zekası gelişmiş, fikirlerini cesaretle ortaya koyan bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim sırasında kullanılan tüm ekipmanın Tofaş tarafından sağlandığı projeyle, daha önce eğitim alan 208 çocuk ile birlikte söz konusu rakamın yıl sonuna dek 448'e çıkarılması hedefleniyor.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettilerDaha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler
İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştüİnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim kodlama TOFAŞ

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Koyun yününden üretip, lüks otellere gönderiyor

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Kredi kartlarıyla ilgili flaş talep

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Dolarda hareketlilik! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

Daha yeşil bir dünya için bez çanta ürettiler

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

İnşaat maliyetleri Ağustos’a yüzde 0.73 düştü

Mandalina üreticisi dertli

Mandalina üreticisi dertli

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

RG-Naylon ve diğer poliamidlerden iplik ithalatında korunma önlemi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.