Tofaş "Çocuklara Kodlama Eğitimi Projesi"ni yaygınlaştırıyor

İSTANBUL (AA) -Tofaş, Bursa ve çevresindeki şehirlerde belirlenen okullarda gönüllü eğitmenleriyle çocuklara kodlama eğitimi veriyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket teknoloji ve dijital dönüşüm alanında hayata geçirdiği projelerine devam ediyor. Tofaş çalışanlarının çocuklarına yönelik başlatılan ve yeni teknolojilere hakim nesiller yetiştirilmesine destek olmayı amaçlayan kodlama eğitimleri şirket dışına da taşınıyor.

Kodlama Projesi'nde, Tofaş çalışanlarından oluşan 27 gönüllü eğitmen, yaşları 9 ile 11 arasında değişen çocuklara kodlama teknolojilerine yönelik eğitimler verirken; projenin yıl sonuna sonuna kadar 448 çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü ve Tofaş Akademi, geleceğin şekillenmesinde etkin rol oynayacak olan "robotik kodlama" ve 3 boyutlu yazıcı konularında çalışmayı sürdürüyor. "Çocuklara Kodlama Projesi" ile Mayıs ayında, Tofaş çalışanlarının çocuklarının oluşturduğu 16 ayrı grupta yer alan 208 öğrenciye, robotik kodlama konusunda eğitimler veren şirket gönüllüleri, çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa ve çevresindeki okullarda sürdürüyor.