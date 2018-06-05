FİNANS

Tofaş "Müşteri Deneyimi Hackathonu" düzenledi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

Tofaş'ın, düzenlediği "Müşteri Deneyimi Hackathonu", gençler tarafından ilgiyle karşılandı

İSTANBUL (AA) - Tofaş'ın, düzenlediği "Müşteri Deneyimi Hackathonu", gençler tarafından ilgiyle karşılandı.

Tofaş'dan yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimi konusunda gençlere yenilikçi fikir ve projelerini gösterebilme imkanı sağlayan yarışmaya, Türkiye genelinden toplam 250 kişi başvurdu.

Tofaş, endüstriyel alanda olduğu kadar müşteri deneyiminde de yenilikçi çalışmalar hayata geçiriyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Müşteri Deneyimi Hackathon'u Deloitte iş birliğiyle Vodafone Park'ta gerçekleşti. "Bilgiden Değer Yaratıyoruz" temalı etkinlikte, gençler ile profesyoneller geleceğin müşteri deneyimini bir adım ileriye taşımak amacıyla bir araya geldi.

Bu yılki yarışmaya, mühendislik, endüstriyel tasarım, antropoloji, psikoloji, pazarlama, işletme, mimarlık, halkla ilişkiler, basın yayın ve trend analistliği alanında öğrenimlerini tamamlayan ya da hala öğrenim gören kişilerin oluşturduğu, 4-6 kişilik takımların başvuruları kabul edildi. Söz konusu takımlar, Bilgiden Değer Yaratıyoruz teması çerçevesinde müşteri deneyiminin geliştirilmesi amacıyla, yenilikçi çözüm önerileri oluşturmak hedefiyle görevlendirildi.

Katılımcılar, bu amaçlar doğrultusunda İstanbul’da 1,5 gün süren etkinlikte rekabet etti. İnsan odaklı tasarım yaklaşımı konusunda birbirleriyle yarışan katılımcılar, Tofaş Müşteri Deneyimi, Bilgi İşlem ve İletişim departmanı ve mentorların desteği ile önerilerin prototip çalışmaları hazırlandı.

Geçen yıl 55 kişinin başvuru yaptığı etkinliğe bu yıl Türkiye genelinden toplamda 62 grupta 250 kişi başvurdu. Projelerin değerlendirilme aşamasında ise sunulan çözümlerin müşteri ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı, projelerin prototip haline getirilmesinde nasıl bir yol izlendiği gibi kriterler göz önünde bulundurularak finalde 12 proje 61 kişi yarıştı.

Yarışmaya katılan 12 proje Tofaş içerisinde değerlendirildi ve söz konusu değerlendirmenin arasından seçilen projelerin ise geliştirileceği duyuruldu. Ayrıca değerlendirme sonucunda birinci olan grup 10 bin, ikinci grup 7 bin 500, üçüncü grup ise 5 bin liralık para ödülü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş iş Geliştirme Direktörü Türker Gürtekin, insan odaklı tasarım yaklaşımı ile sürecin yönetilmesi ve bu alanda öncülük edilmesi misyonunu benimsediklerini belirtti.

Gürtekin, Müşteri Deneyimi Hackathon'u ile şirket dışından yenilikçi fikirlere ulaştıklarını belirterek, "Bu tür çalışmalar her iki tarafa da büyük fayda sağlıyor. Bu sebeple benzer organizasyonlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"Müşteri Deneyimi Hackathon" TOFAŞ

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