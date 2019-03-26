FİNANS

Togemder’den temiz çevre farkındalığı için Yeşil Dam projesi

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (Togemder) 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar'da özellikle çocukları "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek için "Yeşil Dam" kuruldu.

Togemder’den temiz çevre farkındalığı için Yeşil Dam projesi

İstanbul, 26 Mart (DHA) - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği’nin (Togemder) 29-30 Mart'ta "temiz çevre" temasıyla düzenlenecek olan "Cemre Çarşısı" etkinliği kapsamında, Üsküdar'da özellikle çocukları "sıfır atık" konusunda bilgilendirmek için "Yeşil Dam" kuruldu.
Üsküdar Marmaray çıkışında, sekiz metre çaplı bir çelik bir iskeletten oluşan Yeşil Dam’ın yeşillendirilmesi ve geri dönüşüme dikkat çekmek için Katibim, NevMekan, Payam Cafe, Üsküdar Belediyesi Başkanlık Binası gibi yerlere yerleştirilen şişe toplama kutularıyla 30 mililitrelik su pet şişeleri toplanılarak, şişelerin arındırılma işlemi yapıldı.
Togemder’in Cemre Çarşısı etkinliği kapsamında kurulan Yeşil Dam, bölgeden geçen yayaların yanı sıra özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti. (Fotoğraflı)

Togemder’den temiz çevre farkındalığı için Yeşil Dam projesi

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