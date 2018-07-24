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TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

"İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, ziyarette Bakan Varank'a proje hakkında detaylı brifing verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 60 yıllık hayalini en kısa sürede gerçekleştireceğiz. 5 büyük grubumuz ve TOBB olarak el ele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimiz de bizi destekliyor. Sayın Bakanımız da ilk günden desteğini hissettirdi. İnşallah 2019 sonunda prototipimizi milletimizin beğenisine sunacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde ilerliyor."

- TOGG Yönetim Kurulu

Geçen hafta yapılan TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

TOGG Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Rifat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan, Taha Yasin Öztürk, Kamil İlhan Süleyman Yazıcı, Ethem Sancak, İnan Kıraç, Okan Baş, Ahmet Akça, Muhterem Kaan Terzioğlu, Ahmet Nazif Zorlu, Bekir Cem Köksal."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank Rifat Hisarcıklıoğlu Sanayi ve Teknoloji TOGG TOGG Yönetim Kurulu

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