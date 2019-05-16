"Tohum ihracatından teknoloji ihracatına geçmeyi hedefliyoruz"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, yerli tohumda dış satımı artırmayı, bunun yanında tohum üretiminde kullandıkları teknolojiyi ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aynı zamanda Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı olan Vehbi Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) ile hibrit tohumun birbirine karıştırıldığını belirtti.

Eser, GDO'nun, bitkiye böcek geni aktarılması ya da mısıra kavak geni aktarılması gibi bir uygulama, hibrit tohumun ise doğal bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Hibrit tohumun ciddi anlamda verim artışı sağladığını dile getiren Eser, şöyle devam etti:

"Bugün hibrit tohum mekanizması olmasaydı kiraz yiyemeyecektik. Birçok meyve ve bitkiyi tüketemeyecektik. Bu zaten Allah'ın yarattığı doğal ortamda olan şeyler. Bunun bitki ıslahında kullanımında mısır, ayçiçeği gibi birçok üründe çok ciddi verim artışları sağlandı. Türkiye'nin 13 milyon ton civarında domates üretimi var. Birim alandan çok ciddi verim alınıyor. Bu da ancak bitki ıslahçılarının sağladığı hibrit tohumlarla sağlanıyor. Hibrit tohumlar, insan sağlığı açısında hiçbir tehlike arz etmiyor. Lütfen hibrit tohumu kimse GDO ile karıştırmasın, GDO'lu tohum çok farklı bir şey. Türkiye'de kesinlikle GDO'lu tohum yok, üretilmiyor, yasak. Hibrit tohum konusunda da herkes çok rahat olsun çünkü zaten doğal ortamda Allah'ın yaratmış olduğu mekanizma olarak mevcut."