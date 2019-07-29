FİNANS

Tohum üreticilerinde "destek ödemesi" sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

TSÜAB Başkanı Ahmet Yılmaz: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim desteklerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek olması tohumculuk sektörüne büyük katkı sağlayacaktır"

MUSTAFA ÇALKAYA - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Ahmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim desteklerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek olması tohumculuk sektörüne büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Yılmaz, Erdoğan'ın yağlı tohum ve hububat için verilmesi öngörülen 1 milyar 200 milyon lira desteğin Kurban Bayramı'ndan önce ödeneceğine ilişkin açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Tohumculuk sektörünün, 2006'daki mevzuat düzenlemelerinin ardından ivme kazandığını dile getiren Yılmaz, "Yapısal düzenlemelerin yanı sıra devlet tarafından verilen destekler de sektörün ilerlemesini sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim desteklerinin Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek olması tohumculuk sektörüne büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, söz konusu müjdenin üretim sezonuna hazırlanan çiftçinin sertifikalı tohum kullanmasını teşvik edeceğini belirterek, sertifikalı tohumun uygun koşullarda en az yüzde 25'lik verim artışı sağladığına dikkati çekti.

- "Destekler hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracaktır"

Yılmaz, sektörün 2023 hedefinin 1,5 milyon ton sertifikalı tohum üretimi olduğunu kaydederek, "Bizler yeni hedefimize doğru hızla ilerlerken, devletimizin hem sertifikalı tohumluk üretimi yapan sanayicilerimize hem de bu tohumluğu kullanan çiftçilerimize vermiş olduğu destekler, belirlediğimiz rakamlara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

Çiftçi ve sanayicilere verilen bu tür desteklerin devam etmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, böylece firmaların uluslararası rekabet gücünün daha da iyileşeceğini söyledi.

Yılmaz, geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 152 milyon dolarlık tohum ihracatı gerçekleştirildiğini bildirerek, aynı dönemde 179 milyon dolar civarında ithalat yapıldığını sözlerine ekledi.

Tohum sanayisinin son 5 yıllık dış ticaret rakamları (dolar) şöyle:

2014

2015

2016

2017

2018

İhracat

148.300.000

102.700.000

153.400.000

137.000.000

151.700.000

İthalat

188.400.000

202.100.000

202.100.000

189.000.000

178.800.000

Karşılama Oranı (yüzde)

79

51

76

72,5

84,8

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yılmaz destek TSÜAB yağlı tohum

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