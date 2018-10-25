FİNANS

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

 Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” kapsamında ülke genelinde tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında indirim yapma kararı aldı.  TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını desteklediklerini belirtti ve şöyle devam etti:  “7 Alt Birliğimiz ve üyelerimizle birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız.  ‘’Artan enflasyon, tüm sektörlerde olduğu gibi çiftçimizinde girdi ve finansman maliyetlerini artırmakta, tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir.   “Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir.

Tohumculuk sektörü “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına” destek veriyor

İstanbul,25 Ekim (DHA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” kapsamında ülke genelinde tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında indirim yapma kararı aldı.
TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programını desteklediklerini belirtti ve şöyle devam etti:
“7 Alt Birliğimiz ve üyelerimizle birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışacağız.
‘’Artan enflasyon, tüm sektörlerde olduğu gibi çiftçimizinde girdi ve finansman maliyetlerini artırmakta, tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir.
“Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir.
“Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir.
“Türkiye tohumculuk sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, elini taşın altına koyacaktır.
‘’ Sektörde bitkisel üretim amacıyla çok fazla sayıda ve kalitede çoğaltım materyali var. “Özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre değişen fiyatlarla satılan tohum, fide ve süs bitkilerinde tek bir indirim oranı vermek mümkün değil.
“Ancak her ürün grubunda indirimler yapacağız. İnanıyoruz ki; bu indirimler çiftçimiz için yeni bir can suyu olacaktır.
“Türk ekonomisine, tarımına ve çiftçimize hayırlı olsun." (Fotoğraflı)

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı
Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştüSektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.