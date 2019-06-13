Tokat kirazında yeni hedef Orta Doğu ülkeleri

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta yetiştirilen ve Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelere gönderilen kirazın Orta Doğu ülkelerine de ihraç edilmesi hedefleniyor.

Kentte 5 bin dekar alanda üretilen kirazdan yılda 9 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. İl genelinde "ziraat 0900" başta olmak üzere napolyon, lambert, vink ve stella gibi kiraz türleri üretiliyor. Tokat'ta üretilen kirazın yaklaşık yüzde 60'ı ihraç ediliyor.

Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelere ihraç edilen Tokat kirazının Orta Doğu ülkelerine de gönderilmesi için Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bir süre önce Orta Doğu ülkelerinden gelen heyet, kentteki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

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Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirazın Tokat ekonomisine önemli katkı sağlayan meyveler arasında yer aldığını söyledi.

Tokat ekonomisinin en büyük girdisinin tarım ürünleri olduğuna işaret eden Çelik, "Tarım ürünleri ile ilgili güzel bir sezon yaşıyoruz. Allah'a şükür, herhangi bir doğal afetle karşılaşmadık. Mahsulümüz son derece iyi. Tabii mahsulün iyi olması yetmiyor. Pazara açılması için birtakım çalışmaların da yapılması gerekiyor." dedi.