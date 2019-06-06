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Tokat'ta domates fidesi ekimi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin domates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmını karşılayan Tokat'ta fide ekimi başladı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TÜRKİYE'nin domates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmını karşılayan Tokat'ta fide ekimi başladı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, 2018 yılında 375 bin ton domates üretimi yapılan kentte bu yıl üretimin daha da artmasını beklediklerini söyledi. Türkiye toplam üretiminin yüzde 5'ini gerçekleştiren Tokat'ta domates fidesi dikimi başladı. 2018 yılında toplam 375 bin ton domates üretimi yapılırken, bunların 350 bin tonu Türkiye'nin 39 iline gönderildi. Bu yıl yapılacak ekimlerle birlikte domates üretiminin geçen yılın üzerine çıkması hedefleniyor. Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, "İlimizde 14 bin 450 hektarda sebze üretimi yapılmakta. Bunun 5 bin 120 hektarında domates üretimi yapılıyor. Toplamda yüzde 35 sebze üretimi gerçekleştiriliyor. İlimizde gerçekten domates üretimi çiftçimizin çok önemli gelir kaynağı durumunda. İlimizde toplam 13 bin çiftçi ailemiz domates yetiştiriciliği yapıyor. 2018 yılında 375 bin ton domates üretimi yapılmış. Bunun 25 bin tonu sanayilik, 350 bin tonu ise sofralıktır. İlimizde üretilen domatesler Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'daki 39 ile gönderiliyor. Ayrıca çevremizdeki yakın iller de buradan domates temin ediyor. İlimiz ekonomisi ve bütçesi açısından domates çok önemli. 2019 yılında yapılan ekimlerle sanayilik ve sofralık domatesin miktarının artacağı kanaatindeyiz" dedi.

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