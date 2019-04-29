Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde özel işletmeye ait 60 dönümlük tarlaya 200 kilo kenevir tohumu ekildi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Turhal ilçesine bağlı Arzupınar köyü mevkinde bulunan özel tarım işletmesi arazisine düzenlenen törenle 200 kilo kenevir tohumu ekildi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ve daire müdürleri katıldı.

Tokat'ta geçmişte kenevir kültürü olduğunu olduğunu kaydeden TSO Başkanı Ali Çelik; ''Bir potansiyelimiz var. Kendir ve urgan işi geçmişte çok yoğun bir şekilde oluyordu. Tabi Cumhurbaşkanımızın 2018 yılı sonu itibariyle kenevir üretimin serbest bırakılacağı açıklamasının ardından biz Türkiye Kenevir Araştırmaları Vakfı'yla irtibata geçtik. 200 kilogram odamıza kenevir tohumu gönderdiler. Biz bu 200 kilogramlık tohumu burada 60 dönümlük alanda çoğaltarak önümüzdeki yıl 6 ton Tokat çiftçimize kenevir tohumu vereceğiz. Bizim amacımız hem geçmişteki o kültürümüzü devam ettirmek, hem de kenevir ile alakalı Tokat tarımına, çiftçisine, Tokat'ta tarımsal sanayiye bu anlamaa katkı sağlamak için bunu harekete geçirmek. Şu anda Türkiye'de kenevir üretimi yapan 4 il var, bunlardan bir tanesi de Tokat" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesiyle kenevirin Türkiye gündeminde olduğunu ifade deden Tokat Valisi Ozan Balcı, "Kenevir sadece bir tarım ürünü değil. Stratejik bir ürün. Hayatın yaşımına ait bir sürü alanda kullanılıyor. İnşallah çiftçimizi zenginleştirecek, cebine daha çok para sokacak. Kıymetli bir ürün. 20'ye yakın ekim yapılacak illerden bir tanesi Tokat. Bu anlamlı ve önemli. Tokat Türkiye'de tarımda parlayan yıldızı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte tarlaya kenevir tohumu attı.