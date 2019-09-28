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Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkartılan kil, Niksar ilçesindeki fabrikada işlendikten sonra Türkiye'nin yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediliyor.

Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkartılan kil, Niksar ilçesindeki fabrikada işlendikten sonra Türkiye'nin yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediliyor.
Niksar ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Orkun Yılmaz (31), 4 yıl önce tesis kurarak Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkarılan kili kamyonlar ile Niksar ilçesine getirerek işlemeye başladı. Tesislerinde ilk olarak sondaj makinelerinde kullanılmak üzere kil üretimi yapan Yılmaz, ardından işleyerek yurt dışına satışını araştırdı. Yılmaz, kilin kedi kumu ve kozmetik ürünlerinde kullanıldığını öğrendikten sonra yurt dışı firmalar ile bağlantı kurdu. Tesislerde yıllık ürettiği 2 bin 500 ton kilin yarısının fazlasını yurt dışına göndermeye başladı. Ham halde tonu 450 liradan satılan kil, işlendikten sonra daha yüksek rakamlara ihraç ediliyor.
'DÜNYA'NIN DA HOŞUNA GİTTİ, TALEP OLUŞTU'
Kili, Niksar'a 55 kilometre uzaklıktaki Reşadiye'den getirdiklerini belirten Mehmet Orkun Yılmaz, "Burada dinlendirerek kurutuyoruz. Bazı işlemlerden geçirdikten sonra öğütüyoruz. Öğüttükten sonra satıyoruz. Araştırmalar yaptık. Bu kili alıyorlarmış. Yurt dışına direkt ham olarak yolluyorlarmış. Doğal olarak da katma değeri ülkemize kalmıyordu. Biz de bunu geliştirerek, üstüne bir şeyler katarak farklı ürünler yapmaya uygun hale getirdik. Dünya'nın da hoşuna gitti. Talep oluştu. Biz de bu talepler doğrultusunda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Burada bentonit, kedi kumu, pelet, kozmetik sektöründe kullanılmak üzere kili işliyoruz. İhtiyaca göre değişiyor. Bize gelen talepleri değerlendirip, müşterinin istediğini vermeye çalışıyoruz" dedi.
'MAİL YOLUYLA ULAŞIYORUZ'
Yurt dışı ihracatına mail yoluyla başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ticaret Bakanlığı'ndan kille ilgili yurt dışında nerelere gidiyor, kimlerin ihtiyacı var diye bazı veriler aldık. Oralara mail yolu ile ulaşıyoruz. O şekilde dönüş oluyor. Yurt dışında pazar arıyoruz. Şu anda Filipinler, İngiltere, İspanya, Nijerya, Romanya, Almanya, bu tür ülkelere gönderiyoruz. Bazı ülkelerle de görüşme içindeyiz. Bu ürün ülkemizde de sondajda kullanıyor. Ülkemizin dört bir yanına gönderiyoruz. Kullananlar da çok memnun. Yıllık üretimimiz 2 bin 500 ton. Bunun yarısından fazlasını yurt dışına gönderiyoruz. En önemli sıkıntımız, gönderdiğimiz ürün kadar nakliye maliyeti olması. Bu konuda büyüklerimizden destek istiyoruz. İhracat için en azından gemiyle nakliyelerde destek olunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Tokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracıTokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracıTokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracıTokat'tan 6 ülkeye 'kil' ihracı

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