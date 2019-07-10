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TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sundu.

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

İSTANBUL, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sundu. Açık artırma 25 Temmuz’da yapılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, 23 ilde 159 iş yeri ile 19 ilde 55 adet konutu ‘Açık Artırma Yöntemi’ ile satışa sunulduğu belirtildi. Açık artırma 25 Temmuz Perşembe günü TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya www.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

23 İLDE 159 İŞ YERİ

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Muş, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecekler.

19 İLDE 55 KONUT

Açık artırmaya katılacak alıcılar, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesinde satışa sunulan 15 konuta yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

ANKARA'DA KUZEY KENT PROJESİNDE 15 KONUT VE 26 İŞ YERİ

TOKİ, Ankara Kuzey Kent projesinde 15 villayı ve 26 iş yeri açık artırmaya sundu. Kuzey Kent projesinde yer alan 4+1 ve 5+1 nitelikteki villalar alıcısına hemen teslim edilecek. Alıcılar villalara yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat, 96,108 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

İş yerleri ise 3 ve 9 ay içinde sahiplerine teslim edilecek. 26 iş yeri yüzde 25 peşin, 120 vade ile satılacak.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardıTOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

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