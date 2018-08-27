TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

İSTANBUL, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun,Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 adet arsayı satışa sundu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, muhammen bedeli yaklaşık 974 milyon lira olan arsaların “Açık Artırma” yöntemi ile satılacağını açıkladı.

Turan, açık artırmanın 11 Eylül Salı günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacağını, açık artırmaya internetten de teklif verilebileceğini belirtti.

176 adet arsanın yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 50’sinin peşin ve 6-12-18-36 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunacaklarını belirten Turan, vatandaşların kira öder gibi arsa sahibi olacağını söyledi.

Alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemi ile arsaları satışa sunduklarını belirten Turan, “Açık arttırmaya sunduğumuz arsalar konut, ticaret, rekreasyon alanı, küçük sanayi sitesi, sanayi depolama, sağlık ocağı, kreş, sağlık tesisleri, idari tesis, akaryakıt istasyonu ve pazar alanlarından oluşuyor” dedi.