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TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun,Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 adet arsayı satışa sundu.

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

İSTANBUL, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun,Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 adet arsayı satışa sundu. TOKİ Başkanı Ergün Turan, muhammen bedeli yaklaşık 974 milyon lira olan arsaların “Açık Artırma” yöntemi ile satılacağını açıkladı.

Turan, açık artırmanın 11 Eylül Salı günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacağını, açık artırmaya internetten de teklif verilebileceğini belirtti.

176 adet arsanın yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 50’sinin peşin ve 6-12-18-36 ay vade seçenekleri ile açık arttırmaya sunacaklarını belirten Turan, vatandaşların kira öder gibi arsa sahibi olacağını söyledi.

Alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemi ile arsaları satışa sunduklarını belirten Turan, “Açık arttırmaya sunduğumuz arsalar konut, ticaret, rekreasyon alanı, küçük sanayi sitesi, sanayi depolama, sağlık ocağı, kreş, sağlık tesisleri, idari tesis, akaryakıt istasyonu ve pazar alanlarından oluşuyor” dedi.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceğini söyleyen Turan, “Başvurular ve teminatlar ilgili bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir” diye konuştu.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:

Ankara: Etimesgut Eryaman’da sağlık ocağı ve ilk yardım merkezi, Yapracık’ta konut, Çankaya Çayyolu’nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar Saray’da konut, Yenimahalle Yakacık’ta küçük sanayi sitesi, Yuva’da konut, Sincan Saraycık’ta konut+ticaret niteliğinde imarlı arsalar.

İstanbul: Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, İkitelli’de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece’de konut niteliğinde imarlı arsalar.

İzmir: Narlıdere’de konut + ticaret + özel eğitim + cami + park niteliğinde imarlı arsa.

Kocaeli: Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma, Dilovası’nda diğer tarım niteliğinde imarlı arsalar.

Elazığ: Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar,

Eskişehir: Odunpazarı’nda konut ve merkezi iş niteliğinde imarlı arsalar,

Karaman: Merkez’de özel sağlık, özel ortaokul eğitim, ticaret ve ticaret+konut niteliğinde imarlı arsalar,

Tekirdağ: Süleymanpaşa’da sanayi alanı niteliğinde imarlı ile Çorlu’da plansız arsalar.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye TOKİ ve Emlak Yönetim’in internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

(FOTOĞRAF)

TOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sunduTOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sunduTOKİ 20 ilde 176 arsayı satışa sundu

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