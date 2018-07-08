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TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2018 13:10 | Son Güncelleme

HAZİRAN ayı sonunda 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini yapan TOKİ, Temmuz ve Ağustos ayında yapacağı ihaleler ile 23 bin 214 konutun ihalesini gerçekleştirmiş olacak.

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

İSTANBUL, (DHA)- HAZİRAN ayı sonunda 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini yapan TOKİ, Temmuz ve Ağustos ayında yapacağı ihaleler ile 23 bin 214 konutun ihalesini gerçekleştirmiş olacak.

81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiklerini söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Temmuz ve Ağustos aylarında da konut ihalelerine hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız. Böylelikle 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacağız” dedi.

EN ÇOK KONUT İHALESİ MARMARA BÖLGESİ'NDE YAPILDI

Marmara Bölgesi'nde konut yapımına hızla devam ettiklerini belirten Turan, yeni dönemde İstanbul’da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul’da son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, bu yıl içerisinde İstanbul’da 2 bin 330 konutun ihalesini yaptıklarını aktardı. Marmara Bölgesi'nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini söyleyen Turan, “Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptık” dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA 3 BİN 508 KONUT

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan Turan, bu talebi karşılamak için yılın ilk yarısında iki bölgede 3 bin 508 konutun ihalesini tamamladıklarını söyledi. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da yatay ve yerel mimari konseptli konut inşa ettiklerini belirten Turan, Şanlıurfa Maşuk’ta 6 bin konutluk ve Gaziantep'te 50 bin konutluk projeler üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Güneydoğu’da bu yıl bin 88 konutun ihalesini tamamladıklarını belirten Turan ihaleleri,“Mardin 394, Diyarbakır 194, Gaziantep 500 konut” şeklinde sıraladı. Doğu Anadolu bölgesinde de 2 bin 420 konutun ihalesini bu yıl yaptıklarını belirten Turan, bu ihaleleri ise, “Elazığ 1365 konut, Erzincan 314 konut, Tunceli 269 konut, Malatya 472 konut" olarak sıraladı.

EGE BÖLGESİ'NDE 3 BİN 547 KONUT

Ege Bölgesi'nde özellikle İzmir ve Manisa’da yerel ve yatay mimari ile konut ürettiklerini söyleyen Turan, bölgede bu yıl 3 bin 547 konutu ihale ettiklerini belirtti. Turan, Ege Bölgesi ihalelerini, “Afyonkarahisar 320 konut, Denizli 2 bin 525 konut, Manisa 234 konut ve İzmir 468 konut” olarak açıkladı.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde özellikle yerel mimari ile bölgenin doğal yapısına uygun projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yılın ilk altı ayında 2 bin 250 konutun ihalesini yaptıklarını belirtti. Karadeniz Bölgesi'nde yapılan konut ihaleleri ise, Bolu 392, Rize 640, Çorum 354, Trabzon 142, Bartın 423, Gümüşhane 98, Düzce 127 ve Amasya’da 74 konuttan oluşuyor.

AKDENİZ’E 3 BİN 503 KONUT

İdare olarak Türkiye'nin 81 ilinde konut ürettiklerine vurgu yapan Turan, “Akdeniz Bölgesi'nde 2018 yılının ilk altı ayında 3 bin 503 konutun ihalesini tamamladık. Adana’da bin 550, Burdur’da 104, Hatay’da 384, Kahramanmaraş’ta 624, Isparta’da 53, Antalya’da da 583, Mersin’de de 205 konutun ihalesini yaptık” dedi.

TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA 2 BİN 241 KONUTUN İHALE TARİHİ ALINDI

TOKİ, Temmuz ve Ağustos aylarında 2 bin 241 konutun ihalesi için tarihleri de belirledi. Temmuz ayında ihalesi yapılacak konutların il ve sayıları; İstanbul 224 konut, Kırşehir 127 konut, Mersin 262 konut ve Zonguldak 307 konut. Ağustos ayında ihalesi yapılacak konutlar işe şu şekilde: Van 177 konut, Bingöl 130 konut, Aydın 215 konut, Şanlıurfa 537 konut, Denizli 148 konut, Düzce 56 konut şeklinde sıralanıyor.

İHALE AYRINTILARI TOKİ’NİN İNTERNET SAYFASINDA

Turan, son olarak yaptıkları ve yapacakları ihalelerinin ayrıntılı bilgisine kurumun internet sitesinden ulaşılabileceğini aktararak, ihaleye katılım şartları, proje detayları, ihale tarihleri ve diğer ayrıntıların sitede yer aldığını söyledi.

(FOTOĞRAF)

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale ettiTOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

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