TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

İSTANBUL, (DHA)- HAZİRAN ayı sonunda 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini yapan TOKİ, Temmuz ve Ağustos ayında yapacağı ihaleler ile 23 bin 214 konutun ihalesini gerçekleştirmiş olacak. 81 ilde 600’ü aşkın şantiyede sosyal yaşam projesi ile dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ettiklerini söyleyen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Yılın ilk yarısında 63 ihalede 20 bin 973 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Temmuz ve Ağustos aylarında da konut ihalelerine hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Temmuz ve Ağustos aylarında 11 ihalede toplam 2 bin 241 konutun ihalesini yapacağız. Böylelikle 23 bin 214 konutun ihalesini yapmış olacağız” dedi. EN ÇOK KONUT İHALESİ MARMARA BÖLGESİ'NDE YAPILDI Marmara Bölgesi'nde konut yapımına hızla devam ettiklerini belirten Turan, yeni dönemde İstanbul’da yoğun bir konut üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi. İstanbul’da son iki yılda 3 bin 853 konutun satışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, bu yıl içerisinde İstanbul’da 2 bin 330 konutun ihalesini yaptıklarını aktardı. Marmara Bölgesi'nde toplam 3 bin 980 konutu ihale ettiklerini söyleyen Turan, “Bursa’da 148, Çanakkale’de 221, Bilecik’te 117, Kırklareli’nde 119, Edirne’de 98, Balıkesir’de 947 konutun ihalesini yaptık” dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA 3 BİN 508 KONUT Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan Turan, bu talebi karşılamak için yılın ilk yarısında iki bölgede 3 bin 508 konutun ihalesini tamamladıklarını söyledi. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da yatay ve yerel mimari konseptli konut inşa ettiklerini belirten Turan, Şanlıurfa Maşuk’ta 6 bin konutluk ve Gaziantep'te 50 bin konutluk projeler üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Güneydoğu’da bu yıl bin 88 konutun ihalesini tamamladıklarını belirten Turan ihaleleri,“Mardin 394, Diyarbakır 194, Gaziantep 500 konut” şeklinde sıraladı. Doğu Anadolu bölgesinde de 2 bin 420 konutun ihalesini bu yıl yaptıklarını belirten Turan, bu ihaleleri ise, “Elazığ 1365 konut, Erzincan 314 konut, Tunceli 269 konut, Malatya 472 konut" olarak sıraladı. EGE BÖLGESİ'NDE 3 BİN 547 KONUT Ege Bölgesi'nde özellikle İzmir ve Manisa’da yerel ve yatay mimari ile konut ürettiklerini söyleyen Turan, bölgede bu yıl 3 bin 547 konutu ihale ettiklerini belirtti. Turan, Ege Bölgesi ihalelerini, “Afyonkarahisar 320 konut, Denizli 2 bin 525 konut, Manisa 234 konut ve İzmir 468 konut” olarak açıkladı.