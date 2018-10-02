TOKİ 24 ilde 111 arsayı satışa sundu

İSTANBUL, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin,Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat illerinde toplam 1.668.141 metrekare büyüklüğünde 111 adet arsayı satışa sundu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar lira olan arsalar vadeli olarak 'Açık Artırma' yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, küçük sanayi sitesi, sanayi, merkezi iş, özel eğitim, özel sağlık tesis,özel ortaokul, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma,turizm+akaryakıt, akaryakıt ve bakım istasyonu vetoplu iş yeri- toptancılar sitesi niteliğindeimarlı ve imarsız arsalar.

Müzayede 16 Ekim Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten www.emlakyonetim.com.tr adresinden canlı yayın yapılacak.