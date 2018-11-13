TOKİ 26 ilde 87 arsayı satışa sundu

İSTANBUL, (DHA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin,Muğla,Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van,Yalova ve Yozgat illerinde toplam 993.000 metrekare büyüklüğünde 87 adet arsayı satışa sundu.

Vadeli satış bedeli yaklaşık 572 milyon lira olan arsalar vadeli olarak 'Açık Artırma' yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, özel eğitim, özel sağlık tesisi,rehabilitasyon merkezi, turizm tesis, akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma ve gelişme konut+toptan ticaret+sebze hali niteliğinde imarlı arsalar.

Müzayede 29 Kasım tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.