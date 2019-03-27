TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

İSTANBUL, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 32 ilde 242 arsayı 'açık artırma' yöntemiyle satışa sunduğunu açıkladı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğünde 242 adet, toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon lira olan arsayı 'açık artırma' yöntemi ile satışa sunduğu ifade edildi.

Arsaların nitelikleri şöyle; konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, küçük sanayi sitesi, sanayi, imarlı arsalar.

Müzayede 28 Mart perşembe günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.