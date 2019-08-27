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TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara’da Sincan, Kuzeykent ve Mamak şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara’da Sincan, Kuzeykent ve Mamak şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ilk olarak Sincan Saraycık Mahallesi’nde inşaatı 3 bölgede 7 etap halinde devam eden Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi ile başladı. Bulut, daha sonra Kuzeykent ve Mamak kentsel dönüşüm projesini ziyaret etti.

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni yerleşim alanları kurulduklarını ve pek çok konut projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Bulut, “Sincan’da 3 bölgede 7 etaptan oluşan 5 bin 701 konutluk yeni bir yerleşim alanı inşa ediyoruz. İnşaatına başladığımız konutlarımızın bin 945’ini tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Diğer etaplarımızın yapımına hızla devam ediyoruz. Saraycık projemiz içerisinde barındıracağı ticaret merkezleri, çarşıları, meydanları, parkları, peyzajı ve sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza nitelikli sosyal çevre imkanı sunup kente yeni bir değer katacak” dedi.

Sincan şantiyelerini inceledikten sonra Kuzeykent projesini inceleyen Bulut, “Kuzeykent Projesi çok yönlü ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapıldı. Proje içerisinde yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor. Ayrıca, çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarımız yeşille iç içe bir yaşama kavuşuyor” açıklamasında bulundu.

“YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ YAŞAYACAK”

Kuzeykent projesinde yaklaşık 40-50 bin nüfusun yaşayacağını aktaran Bulut, Kuzeykent konutlarında yaşamın başladığını ve açık satışla konut satışlarının devam ettiğini aktardı. Bulut, ayrıca vatandaşların satışta olan konutları gezebileceğini ve satış ofisindeki yetkililerden bilgi alabileceklerini söyledi.

Son olarak Mamak’ta bulunun kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini inceleyen Bulut, “Afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde, farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak sürdürülebilir dönüşümü esas alan, sosyal adaleti, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi, kültürel mirası ve doğal çevreyi koruyan bütünleşik bir yaklaşım ile projeler geliştiriyoruz.” dedi.

Ankara il genelinde TOKİ tarafından birçok kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğünü aktaran Bulut, "19 Mart 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un katılımıyla temelini attığımız 548 konutun yapımı bugün önemli bir aşamaya geldi. Konutlarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOKİ’DEN BAŞKENTE 94 BİN KONUT

TOKİ olarak Ankara’da bugüne kadar 94 bin 994 konutun inşasına başladıklarını söyleyen Bulut, “Bu konutlarımızın 85 bin 979’unu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Başkentte ayrıca, 7 hastane, 30 lise, 60 ilkokul, 5 kütüphane, 13 sağlık ocağı, 56 cami, 77 engelsiz yaşam binası, 22 spor salonu ve 61 ticaret merkezi inşa ettik” dedi.

TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulunduTOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

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