FİNANS

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Vatandaşları uygun fiyatlarla konut sahibi yapacağız

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

Yatay şehirleşmeyle 50 bin yeni sosyal konutun tanıtımı ve 53 bin sosyal konutun teslim töreninde konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, " Konut sahibi olamamış vatandaşlarımı uygun koşullarda fiyat, taksit ve vade seçenekleri ile konut sahibi yapacağız" dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Vatandaşları uygun fiyatlarla konut sahibi yapacağız

İSTANBUL, (DHA) - Yatay şehirleşmeyle 50 bin yeni sosyal konutun tanıtımı ve 53 bin sosyal konutun teslim töreninde konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, " Konut sahibi olamamış vatandaşlarımı uygun koşullarda fiyat, taksit ve vade seçenekleri ile konut sahibi yapacağız" dedi.

Bulut, "2002 yılında ülke çapında bir sosyal devlet yaklaşımı ile TOKİ’nin yeniden yapılandırılmasını bizzat sağlayarak başlattığınız 'Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği' ile 16 yıl içinde Türkiye’de inşa edilen konutun yüzde 9’u TOKİ tarafından üretilerek 3 buçuk milyona yakın vatandaşımızın konut sorunu giderildi" dedi.

14 BİN 500 SOSYAL DONATI

Kamunun ihtiyaç duyduğu sağlık, eğitim, güvenlik ve spor gibi kamu hizmet binalarının yapımında da etkin görev aldıklarını belirten Bulut, "Yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 226 hastane, 24 bin derslikli bin 082 okul, 72 bin kapasiteli 189 adet yurt, 19 adet stadyum, 931 adet ticari ünite, 708 cami, 993 spor salonu, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 19 üniversite, engelsiz yaşam merkezi, huzurevi, halk eğitimi merkezi, kültür merkezi ve toplum merkezleri olmak üzere toplamda 14 bin 500 sosyal donatı rakamına ulaşıldı" diye konuştu.

90 MİLYON LİRALIK KREDİ TAHSİS EDİLDİ

Bugüne kadar yaklaşık 150 milyara yakın yatırım yaptıklarını söyleyen Bulut, "Şehit aileleri, gazilerimiz ve görev malüllerine 23 bin 437 aileye yaklaşık bir milyar 66 milyon liralık faizsiz kredi kullandırıldı. 826 esere yaklaşık 90 milyon liralık kredi tahsis edildi, 630 eserin restorasyonu tamamlanarak bu tarihi yapıların hayatta kalması sağlandı. Kentsel Dönüşüm Projelerimiz kapsamında; afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak projeler geliştirdik" ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

142 bin konut ve sosyal donatının ihalesinin yapıldığını ve konutların büyük bir kısmının da bitirildiğini aktaran Bulut, "59 il, 134 ilçede yürütülen toplam 163 kentsel dönüşüm projesine, 2019 yılında 66 proje ilave edilecek olup yaklaşık 25 bin konutun daha ihalesi planlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte millet bahçelerinde birer birer inşa edilmeye başlandı. Bu projeler şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artırıcı, sağlıklı yaşam alanlarının çoğaltılması, şehirlerimizin kalitesinin yükseltilmesi ve kimliğinin oluşmasında büyük rol oynayacak" dedi.

YATAY YAPILAŞMA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

Yatay mimariye dikkat çeken Bulut, "Üzerinde titizlikle durduğunuz insanlarımızı tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak az katlı yatay mimari anlayışıyla konutlar üretilmesi tüm projelerimizde hayat bulmaya başlamış ve yatay yapılaşma artık TOKİ’nin birinci önceliği haline geldi. 2019 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlamış olduğumuz 50 bin konutluk projemiz, konut sahibi olamamış vatandaşlarımıza sunularak uygun koşullarda fiyat, taksit ve vade seçenekleri ile konut sahibi olmaları sağlanacaktır" diye konuştu.

KONUTLAR VE FİYATLARI

2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare konut fiyatı; 116.400 liradan başlıyor. Yüzde 12 peşinat 13 bin 968 lira ödeyerek, 388 lira taksit tutarıyla, 240 aya varan vadeden, 3+1, 110 ve 128 metrekare konut fiyatı; 170 bin 720 lira, yüzde 10 peşinatla,17 bin 72 liradan, 759 lira taksit tutarıyla, 180 aya varan vade seçeneğiyle satılacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Vatandaşları uygun fiyatlarla konut sahibi yapacağız

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
TOBB’un istihdam seferberliği Ayvalık’taTOBB’un istihdam seferberliği Ayvalık’ta
“Mobilyada KDV indirimi düğün sezonunda da devam etmeli”“Mobilyada KDV indirimi düğün sezonunda da devam etmeli”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Kilosu 100 lira! Fiyatına rağmen kapış kapış gidiyor

Kilosu 100 lira! Fiyatına rağmen kapış kapış gidiyor

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Kırmızı eti 2-3 sene içerisinde ihraç eder duruma geliriz"

"Kırmızı eti 2-3 sene içerisinde ihraç eder duruma geliriz"

TOBB’un istihdam seferberliği Ayvalık’ta

TOBB’un istihdam seferberliği Ayvalık’ta

“Mobilyada KDV indirimi düğün sezonunda da devam etmeli”

“Mobilyada KDV indirimi düğün sezonunda da devam etmeli”

Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandı

Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü’ne İnan Ekici atandı

Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

TUSAŞ'ın üçüncü Ar-Ge Merkezi, BUÜ’de açıldı

TUSAŞ'ın üçüncü Ar-Ge Merkezi, BUÜ’de açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.