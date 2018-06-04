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TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Gaziantep Şehitkamil Kuzey Şehir Projesi 2'inci Etap 749 konut için Şahinbey Spor Salonu'nda ilk kura çekilişi düzenledi.

TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

GAZİANTEP, (DHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Gaziantep Şehitkamil Kuzey Şehir Projesi 2'inci Etap 749 konut için Şahinbey Spor Salonu'nda ilk kura çekilişi düzenledi. 15 gün önce satışa sunulan 749 konut için 15 bin kişi başvurdu. 27 Haziran günü bu kurada kendilerine konut çıkmayan vatandaşlar için aynı projede 913 konutluk etap için çekiliş yapılacağını söyleyen Turan, "Yatırdıkları bedeli geri almadıklarında ikinci kuraya devam edecekler, tekrar talep toplanmayacak" dedi.

Yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen binaların önüne avlu ve dairelerin içerisinde kilerler yapıldı. Proje tamamlandığında 50 bin konutta 250 bin kişi yaşayacak. Taksitler 454 liradan başlıyor. Kura çekilişine TOKİ Başkanı Ergün Turan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK VE KAPSAMLI PROJESİ"

Kura çekilişinin açılış konuşmasını yapan TOKİ Başkanı Turan, "TOKİ olarak, gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın sağlıklı koşullar içinde yaşayabilecekleri konutlara sahip olabilmeleri için yürüttüğümüz konut üretim projeleri ülkemizin her köşesinde başarıyla devam etmektedir.
Gaziantep en çok yatırım yaptığımız şehirlerin başında gelmektedir. Ülkemizin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olan Gaziantep Kuzey Şehir Projesini Büyükşehir belediyemizle birlikte 2015 yılında başlattık" dedi.

PROJE 8 BUÇUK MİLYON METREKARE ÜZERİNE YAPILIYOR

Bu proje kapsamında 8,5 milyon metrekare alan üzerinde yaklaşık 250 bin kişinin ikamet edeceği 50 bin konutluk yeni bir şehir planladıklarını belirten Turan, "Bu proje Gaziantep’e ve bölgeye artı değer katacak olup yeni bir “cazibe merkezi” oluşturacak ve aynı zamanda Gaziantep’in geleceğine dönük konut ihtiyacı da büyük oranda karşılanmış olacaktır. Gaziantep kent merkeziyle bütünleşecek şekilde tasarlanan Kuzey Şehir Projesi’nde, yerel ve yatay mimari yaklaşımı esas alınmış olup prestijli ticari, sosyal ve kültürel alanlarıyla kaliteli ve canlı bir yaşam imkânı sunan bir yerleşim alanı inşa olacaktır" diye konuştu.

"GAZİANTEP'TE TOPLAMDA 20 BİN 813 KONUT ÜRETTİK"

TOKİ olarak şimdiye kadar Gaziantep il genelinde toplamda 20 bin 813 konut uygulaması başlattıklarını dile getiren Turan, "Bu konutların 15 bin 306’sını tamamladık, 5 bin 507 konutun da yapımı devam etmektedir. TOKİ olarak Gaziantep’e yaptığımız yatırımın bedeli yaklaşık 2 milyar 344 milyon liradır" ifadelerini kullandı.

KONUT FİYATLARI 109 BİN İLE 294 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Konutların brüt metrekareleri ve fiyatları hakkında bilgi de veren Turan, "299 adedi brüt 94-99 metrekare, 176 adedi brüt 120-168 metrekare, 274 adedi de brüt 184-210 metrekaredir. Bu konutlarımız oldukça ilgi görmüş ve 749 konut için toplam 14 bin 378 geçerli başvuru olmuştur. Konutların fiyatları 109 bin lira ile 294 bin TL arasında değişmekte, konut taksitleri de 454 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaktadır. Kura sonucunda konut alamayan vatandaşlarımız da üzülmesinler, projelerimiz devam edecek olup, herkesi konut sahibi yapmaya çalışacağız" dedi.

PROJEYE BAŞVURAN 14 BİN VATANDAŞ İÇİN TEKRAR ÇEKİLİŞ OLACAK

Konuşmasının sonunda müjdeli bir haber vermek istediğini söyleyen Turan, "14 bin 378 müracaat var bugün 749 konutun kurasını çekeceğiz. Aldığımız karar gereğince bu kurada kendilerine konut çıkmayan vatandaşlarımız bu projenin aynısı olan 913 konutluk diğer etabımız için yatırdıkları bedeli geri almadıklarında ikinci kuraya devam edecekler" diye konuştu.

27 HAZİRAN GÜNÜ ÇEKİLİŞ OLACAK VE TEKRAR TALEP TOPLANMAYACAK

27 Haziran günü saat 11.00'de ikinci etap konutlarımızın kuralarını da aynı salonda yapacaklarını vurgulayan Turan, "Bir müjde daha ikinci etap konutlar için yeni talep toplamayacağız. Şimdi başvuran 14 bin vatandaşımız içersinden bu kurayı çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

ENGELLİ TALİHLİ: ÇOK ZORLANIYORUM, UMARIM ÇIKARDA RAHAT EDERİM

Kura çekilişinde 2+1 daire için başvuran engelli Canan Er, "Çok heyecanlıyım, evin çıkmasını umuyorum. Eşimde engelli, sobalı evde yaşıyoruz, çok zorluk çekiyoruz. Çıkarsa rahatlayacağız. Evim eski, bahçeli, lavaboya sürünerek gidiyorum. 2+1 daire için başvurdum, projeyi çok beğendim" dedi.

Konut ve altyapı çalışmalarıyla birlikte projeye 10 milyar lira yatırım yapılacak.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdiTOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdiTOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdiTOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

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