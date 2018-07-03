TOKİ Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

"TOKİ olarak Şanlıurfa Maşuk bölgesinde yoğun bir konut üretimi gerçekleştiriyoruz. Yerel ve yatay mimari ile inşa ettiğimiz konutlarımız semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu mahalle kültürünü yansıtıp yeni bir yaşam alanı olacak. Maşuk bölgesinde yaklaşık olarak 3 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. İnşasını tamamladığımız 528 konutumuzu 2-27 Temmuz'da hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni yuvalarında sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam dilerim.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, Maşuk bölgesinde bugüne kadar 6 bin 307 konutu hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Maşuk'ta az katlı yatay mimari anlayışla, kentin sosyal, kültürel, coğrafi özelliklerini barındıran yerel mimari ve geleneksel mahalle modeliyle inşa edilen konutlar teslim ediliyor.

Şanlıurfa Maşuk projesini, canlı bir kentsel yaşam ve sosyal altyapılara erişim kolaylığı ile semt kültürünü yansıtacak bir yaklaşım ile inşa ettik. Bölgede konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni bir şehir oluşturuyoruz. Kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları inşa ediyoruz."

Turan, yerleşim içinde, gezinti, dinlenme ve alışveriş noktalarından meydana gelen geniş bir cadde oluşturulduğunu, ana ticaret aksı esas alınan çalışmada, meydan ile ticaret aksının bütünleştirildiğini, yerel dokuya uygun meydan içeriğinin, ticari ve sosyal donatılarla bir alt merkez olarak tasarlandığını belirtti.

Bölgede bütün konutlar tamamlandığında yaklaşık 30 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşacağını aktaran Turan, teslimine başlanan 528 konutun, bölge sakinlerinin farklı daire büyüklüğü talebi dikkate alınarak 3+1 ve 4+1 planda inşa edildiğini bildirdi.