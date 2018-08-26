TOKİ’den 2018'de ikinci indirim kampanyası

İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de başlıyor. Kampanyanın ikincisi için başvurular 21 Eylül 2018 tarihinden itibaren yapılabilecek.

İndirim oranı yüzde 24'e çıktı

TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti. Turan, vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyamızın ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Bu kampanyada indirim oranı yüzde 24'e çıkardıklarını belirten Turan, indirim tarihi ve koşullarının belirlendiğini açıkladı.

Son başvuru 19 Ekim 2018

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül

