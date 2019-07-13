TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

İSTANBUL, (DHA)-TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da 117, Manisa’da 50, Balıkesir’de 64 ve Bursa’da 36 konutu açık artırma ile satacak.

İSTANBUL’DA 117 KONUT AÇIK ARTIRMADA

İstanbul Ataşehir’de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut, Başakşehir Kayaşehir’de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak. Bu konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek. Alıcılar İstanbul’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile satışa sunuluyor.

BURSA’DA 36 KONUT

İnşaatı tamamlanan evler 2+1,3+1 ve 4+1 planında yapıldı. Bursa’da açık artırma ile satılacak 36 konutun 10’u İznik’te, 4’ü Orhangazi’de, 21’i Osmangazi’de biri de Hamitler’de bulunuyor. Bursa’daki konutlar ise yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacak. Ayrıca, Balıkesir’de 64 konut, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin, 60 ay vade, Manisa’daki konutlar ise yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular/teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

Açık artırma 30 Temmuz Salı günü TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00’de gerçekleştirilecek.



