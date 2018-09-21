FİNANS

TOKİ'den ev sahibi oldular

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan 220 konut, kura çekimi sonucu dağıtıldı.

Atilla ATMACA/KONYA (DHA)- TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan 220 konut, kura çekimi sonucu dağıtıldı. Çekilen kurada adı çıkanlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

TOKİ tarafından Orhaniye Mahallesi'ne 12’si 1+1, 100’ü 2+1, 108’i ise 3+1 olmak üzere 220 adet konut yapıldı. Konutların dağıtımı için bugün Ereğli Belediye Kültür Merkezi'nde kura çekimi gerçekleşti. Programa TOKİ İdaresi Şube Müdürü Şule Civcik, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve ev sahibi olabilmek için başvuru yapanlar katıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, alt gelir grubu olan 2+1 konuta 877 başvurunun olduğunu hatırlatarak, ''Toplamda bin 348 adet başvuru var. Bu da bu konutlara olan ilgiyi gösteriyor. Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum biz bu işi planlarken, TOKİ İle görüşürken talep yoğun olması halinde yeni TOKİ yapılabilmesi noktasında söz aldık. Buna göre planlamamızı yaptık ve şu an TOKİ konutları yapılan yerde arsa miktarını daha geniş tuttuk. Bu anlamda kura ve kesin kayıtlar sonrasında TOKİ’ye gideceğiz ve şu kadar vatandaşımız açıkta kaldı yeni projeyi başlatalım diyeceğiz''dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından kura çekimi yapıldı. Kurada adı çıkanlar ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

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